Rick Carlisle ni več trener Dallas Mavericksov

"Po številnih osebnih pogovorih z Markom Cubanom v zadnjem tednu sem ga danes obvestil, da se ne bom vrnil na klop Dallas Mavericks kot glavni trener. To je bila povsem moja odločitev. Jaz in moja družina smo prestali izjemno 13-letno izkušnjo ob delu z izjemnimi ljudmi in izjemnim mestom" , je Carlisle dejal novinarju Adrianu Wojnarowskemu . Carlisle je bil trener pri Detroitu in Indiani, potem je prevzel Dallas, njegovo razmerje zmag in porazov v ligi NBA je zelo dobro, 836 zmag in 689 porazov.

Rick Carlisle je obvestil lastnika kluba Marka Cubana, da odstopa z mesta glavnega trenerja Mavericksov, pri katerih je bil glavni kar 13 sezon in je leta leta 2011 z moštvom, ko je blestel Nemec Dirk Nowitzki , veselil naslova prvaka lige NBA, ko so v finalu premagali Los Angeles Lakerse. Dallas je letos in lani izpadel v 1. krogu končnice lige NBA, čeprav je blestel prvi zvezdnik moštva Luka Dončić .

"Resnično imam rad Ricka Carlisla. Ni bil le dober trener, temveč tudi prijatelj in zaupnik. Najin odnos je močno presegal le košarko. In vem, da se to ne bo nikoli spremenilo," je za ESPN dejal lastnik kluba Mark Cuban, ki je tudi pojasnil, da bodo najprej poiskali novega moža na mestu direktorja/menedžerja kluba, šele nato bodo začeli z iskanjem trenerja.

Novinar Brad Townsend pa je poročal, da je imel Carlisle v načrtu, da bi ta teden odpotoval v Slovenijo, da bi obiskal Dončića, tako kot tudi Donnie Nelson. Tudi slednjega ni več v klubu, saj je sporazumno včeraj zapustil klub. Med razlogi za Nelsonov in posledično kot kaže tudi Carlislov odhod (zelo dobro sta sodelovala) so mediji izpostavili notranja trenja zaradi vpliva direktorja Haralabosa Voulgarisa pri klubskih odločitvah, je poročal ESPN. Donnie Nelson je bil dolgo vrsto let menedžer kluba, v klubu je bil kar 24 let.

Odhod Donnieja Neslona je Dončića presenetil: "Težko mi je bilo. Res imam rad Donnieja. Poznam ga odkar sem bil praktično otrok in on je bil tisti, ki me je izbral na naboru. Težko mi je bilo videti to odločitev, ampak jaz nisem tisti, ki sprejema odločitve tam." Po poročanju ameriških medijev naj bi prvi zvezdnik Mavsov kot zamenjavo za odhajajočega trenerja podpiral zdaj nekdanjega asistenta Carlisleja Jamahla Mosleya. "On ima vse, kar je potrebno za mesto glavnega trenerja. On je zagotovo lahko tudi glavni trener moštva," je po zmagi proti NY Knicksom aprila, na kateri je Mosley nadomeščal Carlisleja, takrat povedal slovenski košarkar.