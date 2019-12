Carlisle o Dončićevi poškodbi: Ostali smo brez odličnega igralca, a ne vemo, za koliko časa

Vsaj v Sloveniji težko pričakovani dvoboj Dallasa in Miamija je tako ostal brez slovenskega pridiha.Goran Dragić zaradi poškodbe dimelj s svojim Miamijem v Teksas sploh ni pripotoval, Dallas pa je že po 100 sekundah ostal brezLuka Dončića. "Ostali smo brez odličnega igralca, a ne vemo, za koliko časa. Osebno pričakujem, da prihodnjo tekmo proti Milwaukeeju ne bo igral. To je samo moje mnenje, ne obvestilo za javnost," je po tekmi dejal trener DallasaRick Carlisle. Dodal je še, da je Dončić ob odhodu iz dvorane lahko obremenil gleženj in da je že opravil rentgenski pregled, ki pa ni pokazal hujše poškodbe. Dončič je tudi tokrat napovedal, da je vroč in že v uvodni minuti dosegel dve točki in skok, a prekmalu odskakljal v slačilnico, da bi še enkrat polnil nasprotno mrežico. Tudi zato je bila njegova poškodba, nerodno je stopil na nogoKendricku Dunnu in si poškodoval desni gleženj, šok za domače košarkarje.

Za Dallas je še bolj pomembno vprašanje, kdaj se bo na parket vrnil Dončić, saj ekipo čaka vrsta težkih tekem z Milwaukeejem, Bostonom, Philadelphio in lanskimi zmagovalci iz Toronta.