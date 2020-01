Carlisle po zmagi proti Portlandu: Luka tokrat niso podvajali. Napaka ...

Kljub odsotnosti latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, ki je zaradi bolečin v kolenu izpustil že 10 tekmo v nizu, je obramba Portlanda Luka Dončića večinoma pokrivala le z enim branilcem, zato je veliko lažje pokazal vse svoje strelsko znanje. Slovenec je tako prvič po štirih tekmah znova presegel mejnik 30 točk. "Obramba ga tokrat ni toliko podvajala. Tokrat se je zdelo kot napaka. Na večini tekem se obrambe na njemu podvajajo, zato so ostali igralci odprti," je po tekmi dejal trener Dallasa Rick Carlisle. Trener Teksašanov je še izpostavil, da se mora njegovo moštvo v napadu prilagajati na to, kar mu ponuja obramba.

"Včasih je treba razumeti, da bodo Luko obrambe napadale z dvema ali celo tremi igralci. Takrat mora žoga krožiti in to ob pravem času ... in to on zna. To je neverjetno za 20-letnega igralca," je dejal Carlisle. "Mi skušamo zmagati čim več tekem in rasti kot ekipa. Luka je izjemno moder za svoja leta ... je zelo nesebičen v položaju, ko ga druge ekipe napadajo v obrambi. Zato je tako dober, kot je," je na koncu pristavil.