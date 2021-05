Carlisle previden pred drugo tekmo s Clippersi: 'Na mizi je prav vse'

Poznavalci severnoameriške košarke pričakujejo povsem drugačen pristop Los Angeles Clippersov, potem ko so jim Dallas Mavericksi prisolili bolečo klofuto na njihovem parketu. Staples Center bo prizorišče drugega obračuna v paru, ki bi lahko poskrbel še za kar nekaj drame. Številni se sprašujejo, kaj bodo Clippersi tokrat pripravili Luki Dončiću , medtem ko gostujoči trener Rick Carlisle varovance opozarja, da bo že najmanjše odstopanje od pristopa z uvodne preizkušnje zagotovilo za poraz.

Tyronn Lue bi lahko nad Dončića poslal Kawhija Leonarda, iz začetne peterke potegnil Ivico Zubcaali poskusil zaigrati z nizko peterko, so zapisali na uradni spletni strani teksaškega kluba.

'Na mizi je prav vse'

"Najraje bi igrali z visoko peterko, če le lahko," so citirali trenerja Carlisla. "To preprosto pomaga pri naših skokih, ti pa so zelo pomemben del košarke, ki se igra v končnici lige NBA. Pred naslednjimi preizkušnjami v paru je na mizi prav vse. Moramo pričakovati nekatere stvari, ki jih bodo naredili oni: možnost, da bi (Rajon) Rondo lahko začel, možnost, da bi lahko začeli z nizko peterko z (Marcusom) Morrisom na petici. Lahko pa bi nadaljevali z Zubcem na petici. Pripravljen moraš biti na vse. Okoli tega se vrti toliko stvari v košarki, ki se igra v končnici."

Lue si je pred nadaljevanjem serije zaželel, da bi njegovi varovanci zaigrali bolj "na telo", potem ko so z nekaj nasilnimi potezami Clippersi poskušali že v lanski končnici, ko je prah v dvobojih z Dončićem, ki so bili kdaj pa kdaj tudi umazani, dvigoval predvsem Marcus Morris. To bo gotovo skrbelo selektorja slovenske članske izbrane vrste Aleksandra Sekulića, ki je v torek na seznam igralcev za nastop v olimpijskih kvalifikacijah uvrstil tudi Dončića.

"Gotovo se bodo malce prilagodili, a tudi mi se bomo izboljšali," tekmece svari litovski zvezdnik Dallasa Kristaps Porzingis. "Druga tekma bo zabavna,"je dodal.