Carmelo Anthony z odlično predstavo spomnil na stare čase

Čeprav je bil Carmelo Anthony še leta 2013 najboljši strelec najmočnejše košarkarske lige na svetu, si ga v lanski sezoni ni želel praktično nihče. Na uvodu je sicer odigral deset tekem za Houston Rocketse, a so se mu pri raketah kmalu zahvalili za sodelovanje. Nato je bil dolgo v iskanju novega delodajalca, ki ga je le dočakal nekaj tednov po začetku aktualne sezone. Enoletno pogodbo so mu ponudili pri Portland Trail Blazersih. V noči na torek, na četrti tekmi po povratku, pa je Anthony prvič spomnil na stare čase. Srečanje je končal pri 25 točkah in osmih skokih. Iz igre je metal 50-odstotno, iz sedmih poskusov pa je zadel tudi tri trojke. V 30 minutah, ki jih je prebil na parketu, je njegovo moštvo srečanje dobivalo za 19 točk. Obenem je na večni lestvici strelcev lige NBA na 18. mestu prehitel legendarnegaAlexa Englisha.