Carmichael nova okrepitev Cedevite Olimpije pod obročem

V ljubljanskem taboru ne skrivajo zadovoljstva, da so kot zadnjo akvizicijo uspeli pripeljati izkušenega enaintridesetletnika z Manhattna, ki je večji del svoje kariere prebil pod evropskimi obroči.

V lanski sezoni je tako uspešno zastopal barve Igokee iz Aleksandrovca, ki je zaigrala celo na zaključnem turnirju regionalne košarkarske lige ABA. "Lahko smo izredno zadovoljni, da se nam je to poletje pridružil Jackie Carmichael. Za njim je odlična sezona v Igokei, na mizi je imel številne ponudbe, na koncu pa se je Jackie zaradi visokih ciljev, ki jih imamo v 7DAYS EuroCupu in Ligi ABA, odločil, da bo postal košarkar Cedevite Olimpije. Veseli nas, da je prepoznal potencial v našem članskem moštvu. Carmichael je izkušen košarkar, ki igra z veliko energije, vedno ima pravi pristop, tako do dela na treningih kot tudi do nastopov na tekmah, in veseli smo, da ga bomo lahko v prihajajoči sezoni spremljali v Ljubljani," je za uradno klubsko spletno stran Cedevite Olimpije dejal zadovoljni športni direktor Sani Bečirović, medtem ko je glavni trener članskega moštva Jurica Golemac poudaril naslednje:

"Na visokih položajih smo dodali Jackieja Carmichaela, izkušenega igralca. Spremljali smo ga že v minuli sezoni, zelo dobro pa ga poznamo iz Igokee. Gre za zelo hvaležnega igralca, ki razume igro, zna najti odprtega soigralca in odlično igra v obrambi. Zagotovo se bo hitro vklopil v naš sistem. Jackie je vajen igrati v evropski košarki, predvsem pa je zelo pomembno, da pozna Ligo ABA. Z dodatkom Jackieja smo zaključili sestavo našega kadra na visokih igralnih položajih. Pridobili smo dodatne izkušnje, dobili pa smo tudi igralca, ki rad igra fizično košarko. Prepričan sem, da pod košem v prihajajoči sezoni ne bomo imeli težav. S sestavo ekipe bomo nadaljevali, počasi pa postajamo popolni do te mere, da bomo lahko boljši, kot smo bili."