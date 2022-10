Čarobni Luka s trojnim dvojčkom in 41 točkami uničil zvezdnike Brooklyna

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Direktor stoji pred uničevalcem dokumentov s šopom papirjev v rokah. Mimo pride uslužbenka in vpraša:

"Lahko kaj pomagam?" Direktor: "Moja tajnica je na bolniški, pa ne vem, kako to deluje?" "Preprosto", pravi uslužbenka, "Vtaknete papirje v režo in poženete stroj." Ko je stroj končal, direktor reče: "Pa je res preprosto. In kje so zdaj kopije?"