Čarovniki iz Washingtona nadaljujejo odličen začetek sezone

Liga NBA nikoli ne počiva. Med osmimi srečanji v noči s sobote na nedeljo je najbolj izstopala nova zmaga Washington Wizardsov. Premagali so vedno neugodno ekipo Miami Heat (103:100) in znova dokazali, da njihov odličen začetek sezone ni naključje.

Prihod Russlla Westbrooka v Wizardse pred sezono 2020/21 namesto Johna Walla, naj bi moštvo iz glavnega mesta ZDA poživil in izstrelil v vrh vzhodne konference lige NBA. Na koncu minule sezone pa so po razmerju zmag in porazov 34-38 sezono zaključili na skromnem osmem mestu in v prvem krogu končnice izpadli proti Philadelphiji 76ers.

icon-expand Russell Westbrook v dresu Lakersov letos ne igra tako dobro kot prejšnja leta. FOTO: AP

Eksperiment z gospodom trojnim dvojčkom se torej ni izšel tako, kot so si vodilni možje pri Wizardsih prvotno zamislili. Leto po tem, ko je Westbrook prvič vstopil v domačo slačilnico Capitol One Arene pa njihova poteza deluje genialno. Ne zaradi predstav Westbrooka v dresu čarovnikov, ampak zato, ker ga v Washingtonu več ni. Številke organizatorja igre, ki je bil kar enajst sezon član Oklahoma City Thunderjev, so vedno bile neverjetne. O tem najbolj priča dejstvo, da nihče v zgodovini lige ni zbral toliko trojnih dvojčkov kot Russ. Zato, da je Washington na čelu z njegovim prvim zvezdnikom Bradleyem Bealom končno lahko zaigral svobodno, je Westbrook očitno moral zapustiti glavno mesto ZDA. Odšel je v mesto zvezdnikov Los Angeles, kjer so tamkajšnji Lakersi na željo Lebrona Jamesa in Anthonyja Davisa v zameno zanj, v nasprotno smer poslali na videz veliko slabše igralce.

Zvezde niso vedno rešitev Pred leti je zdaj žal že pokojni Kobe Bryant javno izrazil željo, da zapusti Lakerse. Takratni predsednik franšize Jerry Buss, mu je odhod preprečil z besedami, ki so še danes slavne. "Kobe, če bi imel diamant velike vrednosti, štiri ali pet karatov, bi se temu diamantu odrekel za štiri diamante enega karata?" je črni mambi takrat postavil preprosto matematično vprašanje. Kobe je ostal in osvojil še dva naslova. Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope in Montrezl Harrell vseeno dokazujejo, da Bussov način razmišljanja ni vedno pravilen. Omenjena trojica je v Los Angelesu sprva veliko obetala, a za osvojitev novega prstana na pohodu Jamesa proti obljubljeni deželi šestih naslovov prvaka in izenačitvi legendarnega Michaela Jordana, niso bili dovolj zvezdniški.

icon-expand Kyle Kuzma (levo) in Kyle Lowry (desno) sta letos novinca v svojih moštvih. FOTO: AP

Kuzma in Harrell letos v svojem novem moštvu igrata odlično. Caldwell-Pope kljub malemu številu doseženih točk igra pomembno vlogo v obrambi. Na tekmi proti vročicam iz Miamija so vsi trije opravili svoje delo, Beal pa je še enkrat znova bil najboljši strelec svojega moštva (21 točk). Nov organizator igre s ključno vlogo Na dejstvo, da Wizardsi (11-5) na vrhu vzhodne konference trenutno zaostajajo zgolj za Brooklyn Netsi (12-5), pa najbolj vpliva igralec, ki je namesto prvega organizatorja igre zamenjal prav Westbrooka.

icon-expand Pri Wizardsih je ključni mož v letošnji sezoni organizator igre Spencer Dinwiddie. FOTO: AP

Igra Spencerja Dinwiddieja na prvi pogled ni tako navdušujoča kot Westbrookova, a dejstvo je, da nekdanji igralec Netsov letos odlično vpliva na igro svojega novega moštva. Westbrook je lani dosegal v povprečju 22,2 točke, 11,5 skoka in 11,7 podaje na tekmo, a njegova neverjetna zabijanja in podaje so prepogosto zasenčili nespametni meti ter izgubljene žoge (kar 4,8 na tekmo). Dinwiddie letos v povprečju dosega manj točk, skokov in podaj na tekmo, a je njegov met veliko bolj učinkovit, izgubi pa kar tri žoge manj na tekmo.

icon-expand Montrezl Harrell veliko dela opravi tudi v obrambi. FOTO: AP