Čas je, da se Mavericksi zresnijo, Luka pa pokaže, zakaj je favorit za naziv MVP

Prihodi Klaya Thompsona, Najija Marshalla, Quentina Grimesa in Spencerja Dinwiddieja po izjemno uspešni minuli sezoni, so pri mnogih navijačih Dallasa dvignili pričakovanja. Po prvem obračunu proti teksaškemu tekmecu iz San Antonia in 22 točkah Thompsona so ta pričakovanja še dodatno zrasla. Porazi proti Phoenixu, Houstonu in Indiani pa so pozneje to samozavest pošteno načeli.

Vsaka tekma, ki so jo izgubili, se je začela s slabo prvo četrtino in vodstvom nasprotnika, trener Jason Kidd pa še ni našel recepta za počasne začetke. "Mislim, da so počasni začetki trenutno naš modus operandi. Moramo ugotoviti, kako lahko čim prej poskrbimo, da bo žoga krožila, da se vsi premikajo in se je dotaknejo. Naša energija mora biti boljša. Doma smo iz neznanega razloga brez energije, zato moramo igrati z več energije," je svoje varovance pred obračunom s Chicagom opozoril Kidd.