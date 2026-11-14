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Castle sam dosegel več točk kot celotna začetna peterka Golden Stata

Indianapolis, 14. 11. 2026 09.30 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Stephon Castle

Košarkarji Indiana Pacers so v severnoameriški ligi NBA premagali New York Knicks s 106:104 in močno otežili branilcem naslova pot v izločilne boje tega tekmovanja znotraj rednega dela lige NBA. San Antonio Spurs so bili prepričljivo boljši od Golden State Warriors s 123:85, Miami Heat pa so s 133:121 ugnali Cleveland Cavaliers.

Kratkohlačniki so lani osvojili svoj prvi pokal NBA, nato pa še naslov prvaka lige NBA, prvega po letu 1973. Toda po porazu proti Indiani so v letošnjem pokalnem tekmovanju pri izkupičku 0:2. Čeprav še niso izgubili vseh možnosti za napredovanje. V dosedanjih treh izvedbah pokala sicer še nobena ekipa z dvema porazoma v skupinskem delu ni napredovala v izločilne boje.

Indiano je do zmage popeljal Pascal Siakam z 19 točkami. Aaron Nesmith jih je dodal 18, Kelly Oubre mlajši 16, Ivica Zubac in Andrew Nembhard pa po 12. Indiana je znova igrala brez poškodovanega zvezdnika Tyresa Haliburtona.

Pascal Siakam
Pascal Siakam
FOTO: AP

Pri New Yorku je Jalen Brunson dosegel 33 točk in 11 asistenc, Karl-Anthony Towns pa 23 točk in 15 skokov. Knicks so v začetku zadnje četrtine izenačili na 87:87, vendar so Pacers odgovorili z delnim izidom 15:2. Gostje iz New Yorka so se v končnici še približali, a je Towns devet desetink sekunde pred koncem zgrešil met za izenačenje.

"Zelo sem ponosen na našo ekipo. Pred tekmo nam niso pripisovali veliko možnosti za zmago," je dejal trener Indiane Rick Carlisle. Njegovi varovanci so v raketi dosegli kar 50 točk, Knicks pa 30.

"V drugem polčasu je bilo težko. New York je šampionska ekipa, ki zna uprizoriti preobrat. Naši igralci so ostali povezani in se borili do konca," je še dodal Carlisle.

Knicks so trenutno zadnji v vzhodni skupini B pokala, v skupinskem delu pa jih čakata še tekmi proti Cleveland Cavaliers in Miami Heat.

V Miamiju sta Giannis Antetokounmpo in Bam Adebayo dosegla po 37 točk ter domačim zagotovila zmago s 133:121 proti Clevelandu. Adebayo je dodal še 14 skokov, Davion Mitchell pa 22 točk in 17 asistenc. Miami je tako v pokalu NBA pri dveh zmagah in vodi v skupini, v rednem delu sezone pa ima izkupiček šestih zmag in šestih porazov.

Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo
FOTO: AP

San Antonio Spurs, ki so lani izgubili tako v finalu pokala NBA kot pozneje v finalu lige NBA proti kratkohlačnikom, so tokrat nadigrali Golden State Warriors s 123:85. To je bila njihova že 11. zaporedna zmaga, v pokalnem tekmovanju pa imajo dve zmagi.

Stephon Castle je dosegel 32 točk, Victor Wembanyama pa 12 točk in 12 skokov. Spurs so tekmo odprli z delnim izidom 18:0, njihova prednost pa je v tretji četrtini znašala že 43 točk. Golden State je igral brez poškodovanega zvezdnika Stephena Curryja.

Pri Warriors je bil z 20 točkami najučinkovitejši LJ Cryer, dvomestno število točk pa je dosegel še Charles Bassey (11). Nobeden od članov začetne peterke Golden State ni dosegel desetih točk.

Veteran Draymond Green je dosegel štiri točke, sredi druge četrtine pa prejel grobo osebno napako prve stopnje, potem ko je od zadaj s podlahtjo odrinil Wembanyamo in ga poslal izven igrišča.

V Los Angelesu so Clippers s 113:112 premagali Oklahoma City Thunder in v pokalnem tekmovanju dosegli prvo zmago. V rednem delu sezone imajo zdaj tri zmage in osem porazov.

Zmago Clippers je manj kot minuto pred koncem odločil Darius Garland, ki je z uspešnim polaganjem izenačil na 112:112, nato pa zadel še prosti met po osebni napaki. Brook Lopez je za Los Angeles dosegel 26 točk, od tega 11 v zadnji četrtini.

Pri Oklahomi je blestel Shai Gilgeous-Alexander s 40 točkami, a je v zadnjih sekundah zgrešil dva meta.

V ligi NBA gre dobro tudi Los Angeles Lakers, ki so po 11 zmagah in dveh porazih na vrhu zahodne konference. V pokalnem tekmovanju imajo po zmagi nad Portlandom in porazu proti Golden State Warriors trenutno tretji v zahodni skupini C.

Luka Dončić, ki si je na prejšnji tekmi proti Milwaukeeju poškodoval desni gleženj in predčasno zapustil igrišče, naj bi bil po besedah trenerja JJ Redicka nared za nedeljsko gostovanje pri Phoenix Suns.

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