Cauley-Stein nova moč Dallasa pod obročem

Luka Dončić bo pod košem lahko pozdravil novo moč, sicer 213 centimetrov visokega centra Willieja Cauleya-Steina, ki je pred menjavo igral za Golden State Warriorse. V tej sezoni je za lanske finaliste lige NBA v povprečju dosegal osem točk in šest skokov na tekmo.

Dallas se je z omenjeno menjavo odrekel izboru v drugem krogu nabora za prihodnjo sezono. Pred tem so morali v Dallasu sprostiti mesto v ekipi za 26-letnika, kar so storili z menjavo novinca Isaiaha Robyja in Justina Pattona (iz Oklahome), ki so se mu pozneje odrekli.