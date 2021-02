Denver na krilih Jokića zanesljivo proti Oklahomi

Nuggets so na lestvici zahodne konference mesto pred Dallasom z razmerjem zmag in porazov 18-15. Utah Jazz še naprej zasedajo vrh zahoda. Danes so za 27. zmago ob le sedmih porazih v ligi v gosteh ugnali Orlando Magic s 124:109. Na vzhodu na vrhu kljub porazu ostajajo Philadelphia 76ers (22-12). Na domačem parketu so imeli danes ogromno težav s Cleveland Cavaliers, ki so slavili po podaljšku s 112:109. Z 42 točkami, 13 skoki in 6 podajami se je pri poražencih izkazal eden glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, Kamerunec Joel Embiid. Zmag so se ponoči veselili še pri Washington Wizards, New York Knicks in San Antonio Spurs. Slednji so s 117:114 ugnali New Orleans Pelicans. Newyorčani so bili boljši od Indiane s 110:107, Washington pa je zanesljivo ugnal Minnesoto Timberwolves s 128:112.

V noči na ponedeljek bo od slovenskih košarkarjev dejaven Goran Dragić z vročimi Miami Heat. Gostili bodo Atlanto Hawks.

Izidi:

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 109:112 (podaljšek)

Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 128:112

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 117:114

New York Knicks- Indiana Pacers 110:107

Orlando Magic - Utah Jazz 109:124

Oklahoma City Thunder -Denver Nuggets 96:126

(Vlatko Čančar; 1 skok, 1 podaja v 5:52 minute za Denver)

Brooklyn Nets - Dallas Mavericks 98:115

(Luka Dončić; 27 točk, 6 skokov, 7 podaj v 33:43 minute za Dallas)