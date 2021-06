Še teden dni priprav do Eurobasketa

Slovenske košarkarice le še dober teden loči od odhoda na evropsko prvenstvo v Strasbourg. VarovankeDamirja Grgića so zapustile Zreče in se preselile v Ljubljano, kjer bodo trenirale vse do 13. junija. Slovenke v ponedeljek in torek čakata še dva obračuna s Poljsko. V ponedeljek se bosta ekipi pred gledalci pomerile na Kodeljevem. V torek se bosta ekipi pomerili še za zaprtimi vrati. Slovenke so se s Poljakinjami že pomerile 28. maja, ko so na turnirju na Slovaškem zmagale s 86:67. Ekipi sta do zdaj odigrali osem medsebojnih obračunov, Slovenke pa so bile uspešne trikrat, in sicer so dobile vse tri zadnje medsebojne tekme. "V zadnjem tednu smo veliko delali na naši obrambi. Koncentracija je na pravi ravni, mislim, da tudi v napadu kažemo dobro igro. Bomo videli, kaj bosta prinesli še ti dve tekmi s Poljsko, tako kot vedno pa bomo tudi tokrat dale vse od sebe. Zagotovo bo lepo in lažje igrati pred domačimi navijači," je za uradno spletno stran KZS dejala Lea Debeljak.

Ekipi se bosta nato v torek pomerili še za zaprtimi vrati. Slovenke bodo sicer pred začetkom EuroBasketa 14. junija odigrale še pripravljalno tekmo v Strasborugu proti Franciji, 17. junija pa bodo odigrale prvo tekmo na EuroBasketu proti Turčiji.