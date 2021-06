Grgić po končanem EP: To je še mlada reprezentanca, ki lahko skupaj odigra vsaj še en olimpijski cikel

Rusija bo v četrtfinalu igrala z Belgijo, preostali trije pari so Belorusija – Švedska, Francija – BiH in Srbija – Španija. "Rad bi čestital svojim igralkam, da so se borile do konca, vendar smo bili danes enostavno preslabi za to Rusijo. Rusinje so bile veliko boljši nasprotnik, izkoristile so vse tisto, česar mi nimamo. Presekale so nas že v začetku tekme, ko so kot po tekočem traku dobivale skoke v napadu. Dva dni smo govorili o tem, kako igrajo, in se pripravljali, vendar je individualna kvaliteta danes naredila svoje. Rusinje so imele tudi izjemen strelski dan, res pa je to, da smo jim mi to omogočili s slabo obrambo. Zdaj bo čas za analizo. Glave ne smemo dati dol, čez dve leti bo nova priložnost za to generacijo. To je še mlada reprezentanca, ki lahko skupaj odigra vsaj še en olimpijski cikel. Ponosen sem na njih in njihovo delo," je po visokem porazu in slovesu od EP dejal selektor Damir Grgić. "Rusinje so od prve minute narekovale ritem igre. Že večkrat sem povedala, da mi moramo igrati tako, da nasprotniku od začetka vsilimo svoj način igre. Dovolile smo si preveč napak, sploh v obrambi, proti taki ekipi, kot je Rusija, pa se je po visokem zaostanku res težko vrniti v igro. Čestitam Rusiji za zmago, v zadnjih letih ne vem, kdaj so nazadnje odigrale tako dobro srečanje. Vsa čast pa tudi mojim soigralkam za borbo do zadnje sekunde," je po zadnji tekmi na prvenstvu v Franciji povedala kapetanka reprezentance Nika Barić.