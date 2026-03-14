Košarka

'Če bi bil trener Olimpije Željko Obradović, bi se vrnil iz pokoja'

Ljubljana, 14. 03. 2026 20.50 pred 48 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Tadej Vidrih Lu.M
FOTOGALERIJA: Goran Dragić novi ambasador Športnih iger mladih

Goran Dragić je bil na Starem gradu v Ljubljani v eminentni družbi uradno predstavljen za ambasadorja športnih iger mladih. Med povabljenimi je bil tudi najuspešnejši evropski košarkarski trener Željko Obradović. Najboljši igralec iz evropske pravljice leta 2017 je svoje občudovanje srbskega trenerja pokazal tudi z obljubo o vrnitvi iz pokoja.

"Da sem ambasador športnih iger mladih, mi zelo veliko pomeni, kajti je zelo velik projekt, sodeluje v več državah. Vsi ti predhodniki, ki so bili pred mano ambasadorji, so res velika imena," je ob posebni priložnosti povedal Goran Dragić.

Kapetan slovenske reprezentance, ki je leta 2017 v Turčiji spisala najlepšo zgodbo v zgodovini našega športa, še naprej spremlja košarko, pričakovano največ pozornosti namenja nekdanjemu reprezentančnemu cimru Luki Dončiću: "Gre za čudežnega dečka, zadnjo tekmo je dosegel 51 točk, to je neverjetno. Želim mu veliko zdravja, da pride v playoff in pokaže najboljše igre."

FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Eden izmed eminentnih gostov na Ljubljanskem gradu je bil tudi najtrofejnejši evropski košarkarski trener Željko Obradović, ki je v svoji bogati karieri vodil največje evropske klube, nazadnje pa je opravljal funkcijo glavnega trenerja pri beograjskem Partizanu. Dragić, ki trenutno uživa v več kot zasluženem pokoju, bi se pod enim pogojem vrnil v košarkarske vode: "Če bi Olimpija pripeljala največjega trenerja na svetu - Obradovića, bi se tudi jaz vrnil iz pokoja. Želja mi je zaigrati za Željka."

goran dragić ambasador športne igre mladih luka dončić željko obradović

Slovenke do tretje zmage: na Kodeljevem padle nebogljene Estonke

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mbtukaj
14. 03. 2026 21.38
Toti bi še za Vučiča glasoval.
Odgovori
+1
1 0
Unionko
14. 03. 2026 21.36
Za Slovenijo gre...
Odgovori
+1
1 0
kala 09
14. 03. 2026 21.24
Obradović naj ostane tak kje je sedaj,ti pa tudi.
Odgovori
+6
6 0
