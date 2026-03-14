'Če bi bil trener Olimpije Željko Obradović, bi se vrnil iz pokoja'

"Da sem ambasador športnih iger mladih, mi zelo veliko pomeni, kajti je zelo velik projekt, sodeluje v več državah. Vsi ti predhodniki, ki so bili pred mano ambasadorji, so res velika imena," je ob posebni priložnosti povedal Goran Dragić.
Kapetan slovenske reprezentance, ki je leta 2017 v Turčiji spisala najlepšo zgodbo v zgodovini našega športa, še naprej spremlja košarko, pričakovano največ pozornosti namenja nekdanjemu reprezentančnemu cimru Luki Dončiću: "Gre za čudežnega dečka, zadnjo tekmo je dosegel 51 točk, to je neverjetno. Želim mu veliko zdravja, da pride v playoff in pokaže najboljše igre."
Eden izmed eminentnih gostov na Ljubljanskem gradu je bil tudi najtrofejnejši evropski košarkarski trener Željko Obradović, ki je v svoji bogati karieri vodil največje evropske klube, nazadnje pa je opravljal funkcijo glavnega trenerja pri beograjskem Partizanu. Dragić, ki trenutno uživa v več kot zasluženem pokoju, bi se pod enim pogojem vrnil v košarkarske vode: "Če bi Olimpija pripeljala največjega trenerja na svetu - Obradovića, bi se tudi jaz vrnil iz pokoja. Želja mi je zaigrati za Željka."
