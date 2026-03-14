'Če bi bil trener Olimpije Željko Obradović, bi se vrnil iz pokoja'

"Da sem ambasador športnih iger mladih, mi zelo veliko pomeni, kajti je zelo velik projekt, sodeluje v več državah. Vsi ti predhodniki, ki so bili pred mano ambasadorji, so res velika imena," je ob posebni priložnosti povedal Goran Dragić.

Kapetan slovenske reprezentance, ki je leta 2017 v Turčiji spisala najlepšo zgodbo v zgodovini našega športa, še naprej spremlja košarko, pričakovano največ pozornosti namenja nekdanjemu reprezentančnemu cimru Luki Dončiću: "Gre za čudežnega dečka, zadnjo tekmo je dosegel 51 točk, to je neverjetno. Želim mu veliko zdravja, da pride v playoff in pokaže najboljše igre."