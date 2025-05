Če bi imel sodnik malo 'mozga', bi se zamislil ...

Legendarni košarkarski trener Zmago Sagadin stežka razume sodniško odločitev na drugi tekmi finala regionalne lige ABA2 med Ilirijo in Bosno, da mora legenda slovenske in svetovne košarke, 87-letni Ivo Daneu, zapustiti dvorano.

Minuto in 31 sekund pred koncem tretje četrtine drugega obračuna finala košarkarske lige ABA 2 med ljubljansko Ilirijo in Bosno, ob vodstvu gostov s 55:48, se je zgodilo nekaj, česar ni pričakoval nihče. Niti Luka Dončić, ki je sedel ob robu igrišča, kaj šele številni košarkarski poznavalci, legende, meceni, navijači ... Glavni sodnik Uroš Nikolić, sicer evroligaški delilec pravice, je zahteval, da iz dvorane odstranijo legendo jugoslovanske košarke Iva Daneua. Razlog naj bi bil, da je danes 87-letni gospod, pretiraval z opozarjanjem na napake sodniške trojke iz Srbije. "Če Ivo pokaže, da gre za korake, potem koraki so," za legendarnega Zmaga Sagadina ni dvoma.

Zmago Sagadin (desno) težko razume odločitev sodnika. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Pogosto sedita skupaj na tekmah košarkarjev Cedevite Olimpije, tudi tam na enak način reagira na vse sodniške zmote. A nihče od mož s piščalko, se doslej še ni spustil na to raven, kot smo ji bili sinoči priča v Hali Tivoli.

"Roko na srce, ne moremo reči, da so sodniki kradli, ampak lahko brez težav govorimo o nekakovostnem sojenju. Ogromno napak je bilo. In na take napake je Ivo Daneu reagiral. Vedno reagira. Pravi človek je za take zadeve," je nadaljeval Celjan, ki ne more razumeti, da so sodniki težavo za svoje napake, celili z odstranitvijo Daneua iz dvorane.