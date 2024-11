Dallas Mavericksi so še drugič v sezoni izgubili, tokrat s 102:108 proti Houston Rocketsom. Luka Dončić in soigralci so zmago zapravili že v prvi četrtini in znova dokazali, da v novi sezoni lige NBA tekme začenjajo prepočasi. S tem se strinja tudi prvi zvezdnik Dallasa, ki je v prvi četrtini dosegel le šest točk, a odgovora na počasen začetek tekme še nima.

"To zagotovo velja zame, tekme začenjam s precejšnjo težavo in zelo slabo. Tako da bom prevzel krivdo, ker vem, da moram narediti več, kot počnem. In vem, da sem tega sposoben. Zato se moram osredotočiti in igrati svojo igro," je po porazu s Houstonom na očitke o slabih začetkih tekme Dallasa v novi sezoni odgovoril prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić, ki po poškodbi, ki mu je onemogočila igranje v pripravljalnem obdobju, pravo formo še išče: "Če bi vedel, zakaj začnem tekme tako počasi, jih ne bi. Verjetno, ker nisem mogel igrati v predsezoni, zato se poskušam skozi tekme počasi vrniti v svoj ritem."

Dončić je proti Houstonu dosegel 29 točk, dve podaji in pet skokov FOTO: AP icon-expand

"Šele v četrti četrtini sem se nekako počutil kot jaz. Tako da je bilo vsaj to zame dobro. Toda nismo dosegli zmage, tako da to zame ni bilo dovolj dobro. Vendar sem poskušal igrati svojo igro in upam, da bo kmalu bolje," je zbranim predstavnikom sedme sile po peti tekmi v sezoni še priznal slovenski reprezentant in igro Dallasa proti Houstonu opisal tako: "Mislim, da smo predvsem v drugi polovici tekme igrali našo igro in na koncu tekme nismo padli. Mislim tudi, da smo prejeli veliko prekrškov, a kljub temu igrali odlično obrambo. Ampak moramo zaključevati napade. Podarili smo jim veliko skokov pod njihovim obročem in to moramo popraviti, ker obrambo igramo dobro."

Mavericksom je največ težav povzročal Jalen Green, ki je poleg 23 točk zbral še 12 skokov in štiri podaje. "Mislim, da je odličen igralec, je mlad in zelo atletski. Zna metati in na parketu lahko naredi veliko stvari. Zato smo na začetku podvajali obrambo nad njim, a se je razigral in odigral zelo dobro tekmo," je o najboljšem posamezniku nasprotne ekipe povedla Dončić.

Najboljši strelec Dallasa jo je po tekmi proti Minnesoti tudi tokrat sicer nekoliko skupil. Po kolenu je tokrat nastradal levi komolec, a je Ljubljančan po tekmi vztrajal, da je z njim vse v redu: "Komolec je samo zatečen in malo odrgnjen. Malo mi mravljinčijo prsti, ampak vse bo v redu, brez skrbi."

Na kritike je po tekmi odgovoril tudi glavni trener Dallasa Jason Kidd, ki pa za poraz in počasen začetek tekme še zdaleč ni okrivil slovenskega košarkarja: "Ne gre samo zanj, gre za vse nas. Luka je eden izmed vodij v ekipi, zato prevzema odgovornost. Vendar mislim, da moramo biti vse boljši. Na igramo slabo, a preprosto nam žoge ne steče v koš. A ne smemo biti razočarani zaradi zgrešenih metov. Včasih smo neuspešni pri polaganju, ali pa zgrešimo nekaj prostih metov in smo hitro zafrustrirani, zato mislim, da moramo biti pozitivnejši. Moramo samo preusmeriti energijo na naslednji akcijo in če nam bo uspelo, nam bo uspelo. A še enkrat, ne gre se samo za Luko, preprosto ne zadevamo dovolj in to se nato prenese tudi v obrambo, kjer delamo napake. Danes smo jim pustili 19 skokov v napadu in potem je težko zmagati."

Jason Kidd FOTO: AP icon-expand

Dallas in Dončića že v noči iz nedelje na ponedeljek čaka druga tekma v seriji petih zaporednih domačih tekem, v kateri bodo poleg Houstona v American Airlines Centru gostovala še moštva Orlando Magic, Indiana Pacers, Chicago Bulls in Phoenix Suns.