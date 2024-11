'Če bomo nadaljevali v podobnem slogu, nas čakajo še lepe stvari'

Potem pa se je zgodila vrnitev glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića , ki je bil zaradi operacije hrbtenice odsoten kar dva meseca. Ljubljančani so v dvoboju s Hamburgom močno prevladovali in spomnili na uvodne štiri tekme v evropskem pokalu, na katerih so s prepoznavno igro - agresivno obrambo in kolektivnim napadom - premagovali svoje tekmece. Nemški predstavnik je bil tokrat povsem nebogljen, povratnik v moštvo po poškodbi Brynton Lemar je v tadnemu bodisi z Aleksejem Nikolićem bodisi z Devantejem Jonesom skrbel za hiter pretok žoge v napadu in hkrati na drugi strani za močan pritisk na branilsko vrsto gostov, ki je se je nemalokrat znašla v hudih škripcih.

"Vesel sem za ekipo. Energija in obramba sta bili na želeni ravni, zlasti v prvi polovici tekme. Igrali smo ekipno, a hkrati izkoristili posamično kakovost igralcev. Na začetku sezone smo temu posvečali veliko časa. Termini tekem si hitro sledijo, časa za pripravo je malo, a delamo s tem, kar imamo. Ekipa je prikazala dobro igro, vložila veliko truda in energije. Odstotek zadetih metov za tri ni bil najboljši, a končni rezultat je dober. Govoril sem z igralci, dali so mi upanje. Sezona je dolga, moramo gledati naprej in pozabiti preteklost. Če bomo igrali s tako energijo, ekipno igro in trudom kot tokrat, imamo še možnost doseči dober končni rezultat," je bil po zmagi z 95:68 zadovoljen strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.