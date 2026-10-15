Če je to Olimpijin maksimum, nas čaka sezona za pozabo

Zelo slikoviti so bili določeni prizori na sredini tekmi evropskega pokala v Rigi, kjer so si ljubljanski košarkarji v prvem polčasu privoščili pravo blamažo od igre, njihov trener Zvezdan Mitrović pa je z več kot očitnimi izrazi nejevolje in v nekem trenutku celo obupa na svojem obrazu pravzaprav povzel trenutno dogajanje v povsem neuigranem moštvu Cedevite Olimpije. Ta je še tretjič v letošnji sezoni evropskega pokala morala priznati premoč tekmecu, na zadnje omenjeni Rigi, ki je do zmage z 89:79 prišla precej lažje od pričakovanj. Če je to Olimpijin maksimum, potem nas čaka sezona za čim prejšnjo pozabo. Brezvoljna, na trenutke apatična podoba ekipe v zeleno-oranžnih dresih nas ne more navdajati z optimizmom. Še ne tako dolgo nazaj, z nekimi drugimi košarkarji (Aleksej Nikolić, Umoja Gibson, DJ Stewart ...), je bila to zasedba, ki je vlivala strah v kosti tekmecem v taistem evropskem pokalu.

Stratega Cedevite Olimpije Zvezdana Mitrovića v nadaljevanju sezone čaka še ogromno dela. FOTO: Luka Kotnik

Le nekaj mesecev pozneje pa se vse bolj zdi, da je klubsko vodstvo iz Stožic kar pošteno "udarilo mimo" s poletnimi okrepitvami. Anthony Cowan jr. je prišel kot zamenjava za Nikolića oziroma Gibsona, a po prikazanem na dozdajšnjih tekmah jima ne seže niti do kolen. Navzlic težavam s poškodbami, le-te ne smejo biti (večni) izgovor za tako slabe predstave na parketu. Trener Mitrović se muči, to je jasno, tava v iskanju sedmerice oziroma osmerice košarkarjev, na katere bi se lahko zanesel in gradil igro za nadaljevanje sezone. Noah Kirkwood je v Ljubljano prispel z oznako "velike" okrepitve, česar pa razen na tekmi drugega kroga Eurocupa proti Hapoelu iz Jeruzalema (še) ni pokazal. Jordan Gainey se komaj vrača po poškodbi in je posledično neuigran z moštvom. Podobno bo tudi s tretjim ameriškim branilcem Brandonom Murrayjem, ko se bo ta prav tako vrnil po poškodbi, a to naj se ne bi zgodilo kmalu. Izkušeni Latvijec Rihards Lomažs je bil zaradi omenjenih težav s poškodbami branilcev pripeljan kot "izhod v sili", pa čeprav ima od naštetih - vsaj tako se zdi - še največ košarkarskega znanja.

Latvijski košarkar Rihards Lomažs je ob odsotnosti poškodovanega Američana Brandona Murrayja zapolnil vrzel na položaju organizatorja igre. FOTO: Damjan Žibert

Posebna zgodba so visoki košarkarji. Od Matthewa Hurta približno vemo, kaj pričakovati. Na uvodni tekmi z Burgosom v Španiji je potrdil (začasni) status prvega (krilnega) centra Cedevite Olimpije, a se je tudi Američan na naslednjih tekmah zlil s sivo podobo celotnega moštva. Kar se tiče Osayija Osifa in Jayceja Johnsona, sta do zdaj pokazala premalo za konkretnejšo oceno. Morda je slednji z borbeno igro pod obročema proti Širokemu Brijegu v ligi ABA in na zadnje proti Rigi nakazal, da bo Mitrović nanj lahko računal pri nabiranju skokov. Cameron Houindo se še naprej "oklepa" statusa nadarjenega centra, medtem ko je David Škara v več kot očitni krizi. Pravega premora za Ljubljančane (še) ne bo. Novembrsko reprezentančno kvalifikacijsko okno je namreč še precej oddaljeno, do takrat pa Cedevito Olimpijo čakajo zahtevne preizkušnje tako v regionalnem tekmovanju kot v Evropi. Že prva ta konec tedna v Laktaših pri tamkajšnji Igokei, naslednjo sredo pa v Stožice v okviru evropskega pokala prihaja francoski Le Mans.