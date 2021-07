'Če Luka osvoji zlato medaljo s Slovenijo, bo to nekaj najbolj impresivnega v zgodovini košarke'

"Populacija Slovenije komajda doseže populacijo Idaha (ameriške zvezne države, op. p.). Če združite ves denar vseh prebivalcev Slovenije, boste dobili manj, kot je Elon Musk zaslužil v zadnjih dveh letih," je uvodoma začel pojasnjevati košarkarski analitik Nick Wright. "To, da se je Slovenija uvrstila na OI – kakšna olimpijska medalja!? – je zgodovinski uspeh," je še hitel pojasnjevati. "Slovenija se še nikoli ni kvalificirala na olimpijske igre v relativno kratki zgodovini države. To bi bil, če bi skupaj z Luko osvojili zlato olimpijsko medaljo – ne pretiravam – eden najbolj impresivnih košarkarskih dosežkov kadar koli. To ni kontroverzno. Luka bo osvojil naslov lige NBA ali pa kar tri. Toda če bi uspel osvojiti zlato olimpijsko medaljo s Slovenijo, bi to bilo na vrhu seznama najboljših stvari najbolj izjemnih stvari, ki so uspele kateremu koli košarkarju: osvojitev zlate medalje s Slovenijo, državo, ki premore vsega 2,1 milijona prebivalcev," je zaključil Wright.