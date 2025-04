'Če mu boš dovolil, te bo Dončić razstavil na prafaktorje'

Redko viden in učinkovit napad proti najboljši obrambi v ligi ter v večjem delu tekme vrhunska obramba na glavnih nosilcih igre Oklahome so Lakersom prinesli zanesljivo zmago na bržčas najzahtevnejšem gostovanju v sezoni.

Varovanci trenerja JJ Redicka so do potankosti izpolnili začrtane naloge in se veselili ene od pomembnejših zmag v dozdajšnjem delu sezone. To so priznali tudi tekmeci iz vrst Oklahome, njihov prvi zvezdnik se jasno ni mogel izogniti vprašanjem o izvrstni igri slovenskega asa Luke Dončića. "Nanj ne gledam kot na drugačnega košarkarja, odkar je postal član Jezernikov. Gre za enako kakovostnega košarkarja, kot je bil vsa predhodna leta pri Dallasu," je uvodoma dejal Shai Gilgeous-Alexander in dodal:

"Če mu boš dovolil, te bo po domače povedano 'razmontiral'. Tako nadarjen je, toda Lakersi niso samo Luka ali LeBron James. V tej ekipi je kar nekaj izjemnih košarkarjev, ki te lahko uničijo. To so nenazadnje na našo žalost tudi pokazali. Nismo bili pravi, njihovi nosilci so imeli preveč prostora, kar so glede na svojo kakovost pridoma izkoristili. K sreči igramo proti njim že naslednjo tekmo, tako da se jim bomo skušali oddolžiti za to bolečo zaušnico."