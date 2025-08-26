Saša Dončić: Če Nebo ne želi igrati za Slovenijo, ne potrebuje slovenskega državljanstva

Dejstvo je in od tega ne beži nihče, da se je slovenska izbrana vrsta odpravila v Katovice, kjer bo odigrala vseh pet tekem skupinskega dela evropskega prvenstva, v oslabljeni zasedbi.
K temu sta zagotovo pripomogli odpovedi novopečenega dvojca iz vrst evroligaša Olimpie iz Milana Vlatka Čančarja in Josha Neba. Oba sta kot glavna razloga za svoji neudeležbi na prvenstvu stare celine navedla težave s poškodbami, ki so ju pestile v prejšnji sezoni. Za nameček se je za slovo od reprezentančnega dresa odločil tudi kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, kar je še dodatno otežilo delo selektorju Aleksandru Sekuliću.
O tem je na ponedeljkovem druženju z domačimi predstavniki sedme sile spregovoril tudi športni direktor reprezentance Saša Dončić, ki ni skoparil s kritikami predvsem na račun naturaliziranega Američana. "Korektno bi bilo, da nas o tem obvesti aprila ali maja, da imamo čas za novo okrepitev, ne pa nekaj dni pred začetkom priprav. Če Nebo nima želje igrati za Slovenijo, ne vem, zakaj bi imel slovensko državljanstvo," je na to temo dejal Saša Dončić, ne skrivajoč razočaranja nad odnosom Josha Neba.
"Skozi celotno sezono sem bil večkrat v stiku z Nebom in niti v enem trenutku ni dal vedeti, da se ne bo priključil slovenski reprezentanci. Bolj ko se je bližal zaključek italijanskega prvenstva, bolj je postajalo jasno, da nekaj ni v redu. In ko ti igralec v začetku julija sporoči, da ga ne bo na reprezentančni zbor, je prepozno za novo naturalizacijo. Če bi za to odločitev izvedeli vsaj tri mesece prej, bi bila ta zgodba danes povsem drugačna," je dodal športni direktor Košarkarske zveze Slovenije.
Miško Ražnatović: "Takšne trditve bi lahko imele nepopravljive posledice za Košarkarsko zvezo Slovenije."
Na izjave oziroma trditve športnega direktorja Košarkarske zveze Slovenije Saše Dončića se je že odzval tudi priznani košarkarski agent Miško Ražnatović, ki ima pod svojim okriljem med drugimi slovenske reprezentante Josha Neba, Vlatka Čančarja in Urbana Krofliča.
"Josh Nebo nikoli ni skrival želje, da bi zaigral na najvišji reprezentančni ravni in da bi to počel ob boku Luke Dončića. Tudi za letošnje poletje je imel jasno začrtane cilje, povezane s slovensko košarkarsko reprezentanco. Toda zaradi nezaceljene poškodbe je Josh prejel prepoved udeležbe na reprezentančnih pripravah s strani njegovega delodajalca. In verjemite, da je zaradi tega razočaran, ker bo moral izpustiti letošnje evropsko prvenstvo," je na družbenem omrežju "X" zapisal Ražnatović in dodal:
"Torej, morebiten odvzem potnega lista Joshu Nebu ne bo povzroči nikakršne škode, bi pa takšne trditve s strani Košarkarske zveze Slovenije lahko imele nepopravljive posledice za slovensko izbrano vrsto."
