'Če popravimo obrambo, se lahko nadejamo tretje tekme'

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je tekma sezone. Nocoj ob 19.55, prenos Kanal A in VOYO, se bodo na drugi tekmi četrtfinalnega niza Lige ABA v Areni Stožice pomerili z Mego MIS, ki v seriji na dve dobljeni tekmi vodi z 1:0. Spomnimo, na prvi tekmi v ponedeljek v Beogradu je srbska ekipa slavila z rezultatom 119:98. Morebitna zmaga Ljubljančanom prinaša podaljšanje serije in odločilno tretjo tekmo v Beogradu, morebitni poraz pa prinaša zaključek sezone na regionalni sceni.

OGLAS

ABA liga: Cedevita Olimpija - Mega MIS FOTO: VOYO icon-expand

Na prvem medsebojnem obračunu četrtfinala regionalne lige so Zmaji v Beogradu prejeli kar 119 točk, s tem pa je Mega postavila rekord končnice AdmiralBet Lige ABA. Kar 66 točk so Ljubljančani prejeli znotraj rakete, iz protinapadov 26. Zmaji so dobili skok (32/29), izgubili pa so 12 žog več, kot Mega (13/5).

Prenos obračuna iz Stožic v nedeljo od 19.55 dalje na Kanalu A in VOYO.

Pri Megi sta blestela Nikola Đurišić z 31 točkami, sedmimi asistencami in petimi skoki, ter Andrija Jelavić z 20 točkami in petimi skoki. V dresu Cedevite Olimpije sta DJ Stewart in Justin Cobbs (10 asistenc) dosegla po 20 točk, Alen Omić je v statistiko vpisal 16 točk in šest skokov, Jaka Blažič 12 in Zoran Dragić 10. "Po dolgem času spet igramo doma, kjer smo nazadnje igrali pred skoraj mesecem dni. Dejstvo je, da moramo predvsem popraviti našo igro v obrambi, hkrati moramo teči bolje, kot smo v Beogradu. Če bomo to napravili, se lahko nadejamo tretje tekme. Želimo si, da v Stožice pride čim več navijačev, in da z njihovo pomočjo podaljšamo sezono v regionalni ligi," je pred nedeljsko tekmo povedal strateg Ljubljančanov Zoran Martić. Cedevita Olimpija je na domači parket nazadnje stopila 23. marca, ko je s 105:89 premagala Mornarja.