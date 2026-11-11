Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Če so najboljši igralci ekipe trije belci, nikoli ne bo osvojila naslova'

Los Angeles, 11. 11. 2026 09.44 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
M.D.
Austin Reaves in Luka Dončić sta v novo sezono svtopila v odlični strelski formi

Luka Dončić in njegovi Lakersi so sezono v ligi NBA začeli izjemno. Z desetimi zmagami in zgolj dvema porazoma ekipa iz mesta angelov kraljuje na vrhu lestvice rednega dela. Po številnih spremembah v igralskem kadru in prihodu centra Walkerja Kesslerja so mnogi navijači in novinarji najprej dvomili v Slovenca in njegove soigralce, zdaj pa jim nekateri celo napovedujejo boj za naslov. Med zadnje zagotovo ne moremo šteti novinarja ameriške televizijske hiše ESPN Stephena A. Smitha, ki je med razloge za potencialen neuspeh Lakersov v končnici uvrstil tudi barvo kože prvih treh zvezdnikov moštva.

ANKETA Arhiv
'Če so najboljši igralci ekipe trije belci, nikoli ne bo osvojila naslova'
Lahko Lakersi z Luko Dončićem, Austinom reavesom in Walkerjem Kesslerjem osvojijo naslov lige NBA?
'Če so najboljši igralci ekipe trije belci, nikoli ne bo osvojila naslova'

Že pred začetkom sezone so se marsikateri novinar in številni navijači obregnili ob dejstvo, da je v ekipi Lakersov kar pet belopoltih igralcev. V ligi, ki se je skozi svojo zgodovino vedno z veseljem pohvalila z raznolikostjo svojih igralcev, naj barva kože košarkarjev ne bi odražala njihove kakovosti, a nekateri se očitno ne strinjajo s tem dejstvom.

Med njimi je tudi eden najbolj plačanih in znanih novinarjev pri ESPN-u Stephen A. Smith. Američanu kontroverzne izjave niso tuje, ravno obratno in tudi pri analizi predstav Lakersov se ni zadrževal. "Še nikoli nisem videl, da bi NBA moštvo, katerega trije najboljši igralci so belci, osvojilo naslov prvaka. To se še nikoli ni zgodilo. In povem vam, da se po mojem mnenju tudi letos ne bo," je Smith dejal kot gost v oddaji ene od tamkajšnjih radijskih postaj.

Trije mušketirji Lakersov
Trije mušketirji Lakersov
FOTO: Sofascore.com

Čeprav v povprečju dosegajo največ točk na tekmo (122,1), imajo najboljši odstotek meta iz igre (50,7 odstotka) in so četrti v ligi po številu zadetih metov za tri točke (168), Smith meni, da jezerniki letos ne bodo resni kandidati za naslov prvaka lige NBA. "Lakersi imajo možnost. A menim, da jim na koncu ne bo uspelo osvojiti naslova," je samozavestno dejal dolgoletni novinar ESPN-a.

Ob poplavi 'bratov' v mojem času trije belci niso osvojili naslova

Nato je Smith poskušal bolj podrobno razložiti svoj način razmišljanja. "Preprosto govorim o dejstvih. Lahko privlečete v debato kogar koli želite. V času mojega življenja še nikoli ni bilo moštva NBA, katerega trije najboljši igralci bi bili belci in bi mu prinesli naslov prvaka, ob izobilju 'bratov', ki igrajo košarko," je dejal in dodal, da njegova izjava ni povezana z raso igralcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu Smith meni, da bi naslov Lakersov ogromno pripomogel k promociji lige in košarke pred poletnimi olimpijskimi igrami v Los Angelesu leta 2028. "To bi bilo izjemno pomembno za ligo. Izjemno pomembno za olimpijske igre. Izjemno pomembno za Los Angeles. Izjemno pomembno za vse. Toda to se ne bo zgodilo. Tega preprosto ne vidim. Ne moštvu, katerega trije najboljši igralci so belci. Oprostite, vem, da se nekaterim to zdi sporno. Meni se ne zdi. Samo povem, kako stvari vidim. Povedal sem tako, kot jaz vidim situacijo," je vztrajal.

Poglavja:
Na vrh Liga 'bratov'
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
los angeles lakers nba luka dončić stephen a smith austin reaves walker kessler

MVP četrte zaporedne zmage zmajev: Napredujemo in igramo vse bolje

24ur.com Dončić po 'maestralni' predstavi v Houstonu: MVP? Vprašanje za novinarje
24ur.com 'To je Luka, ki smo ga navajeni gledati zadnjih sedem let'
24ur.com Fanatično borbeni Lakersi z jekleno obrambo do druge zmage v seriji
24ur.com Dončić utišal še zadnje dvomljivce: v ključni statistiki prehitel Jokića, Wembanyamo in Shaia
24ur.com Dončić po tekmi s povitim komolcem: Grozno se počutim, res grozno
24ur.com Vere navijačev Mavericksov ne more omajati nič
24ur.com Dončić: Ne smem si dovoliti tako slabe predstave
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Orisei1
11. 11. 2026 11.37
Če bi bil tip belec in rekel, da nekdo nečesa ne bo osvojil, ker ima tri črne, ki so glavni v ekipi bi ga mediji križali, skenslale bi ga vse medijske hiše, pol medija bi moralo pisati izjave kako zelo se opravičujejo, pa črni bi razbili kako mesto in izropali štacune. Ker je pa obratno je novica v rangu "šaljivec dneva"
Odgovori
+6
6 0
Roadkill
11. 11. 2026 11.34
Mogoče če z Woody Harrelsonom podpišejo
Odgovori
+2
2 0
Lepdan123
11. 11. 2026 11.33
Ah kako jim ljubosumje seka ven!! kar smešno.
Odgovori
+1
1 0
A1B3
11. 11. 2026 11.33
Če bi to izjavil belec, bi zaradi tega izgubil službo. Dejstvo pa je, da to v največji meri belci počnemo sami sebi. Do sebe smo kritični, do drugih tolerantni, čeprav tega od njih nikoli ne dobimo nazaj.
Odgovori
+3
3 0
Sir Oliver
11. 11. 2026 11.30
Bela je lepa barva.
Odgovori
+3
3 0
Lark
11. 11. 2026 11.26
Mogoče ima pa prav. Konec koncev tudi nobeden "brat" ni dobil nobene Nobelove nagrade za področja znanosti... Ampak, kot je on rekel, to nima veze z raso...
Odgovori
+5
5 0
Slash
11. 11. 2026 11.24
Rasist!!!
Odgovori
+8
8 0
realist9000
11. 11. 2026 11.16
Bele rase je najmanj procentualno, pa smo deležni čedalje večjega rasizma. Plus, da smo krivi za vse napake prejšnjih generacij. Počasi bo treba začeti spoštovati ljudi ne na barvo kože, ne pa samo pozitivna diskriminacija temnopoltih.
Odgovori
+8
8 0
Samsvojmojsterjaz
11. 11. 2026 11.16
Če bi kateri belec rekel da črnci ne bodo zmagali bi bil RASCIST
Odgovori
+9
9 0
Prodanekure
11. 11. 2026 11.04
Spoštovani bralci te gr.. temu se reče rasizem in če bomo našo celino pustili da potemni bomo tega deležni tudi na domačem pragu.
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
Nekoč kraljica divjih zabav, danes mama dveh otrok
Otroški dodatek prihaja že jutri, preverite, koliko boste prejeli
Otroški dodatek prihaja že jutri, preverite, koliko boste prejeli
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
zadovoljna
Portal
Njen mož ga je zalotil v postelji in vanj uperil pištolo
Slovenca dolgo skrivala svoja čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Slovenca dolgo skrivala svoja čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Angelsko število 1111: Preverite, na katera znamenja bo današnji datum najbolj vplival
Angelsko število 1111: Preverite, na katera znamenja bo današnji datum najbolj vplival
Gležnjarji, ki so največji hit letošnje zimske sezone
Gležnjarji, ki so največji hit letošnje zimske sezone
vizita
Portal
Najslabše živilo za visok krvni tlak ni le sol: to živilo lahko krvni tlak še dodatno zviša
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
cekin
Portal
Kje v Sloveniji je najlažje najti službo in kje najtežje? Novi podatki presenečajo
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni Stacy Keach: Se ga spomnite iz serije Mistralova hči?
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
dominvrt
Portal
Iz zavetišča v topel dom: Jure Košir posvojil psičko Rozi
Mraz ne prizanaša niti na balkonih: kako rešiti lončnice pred zimo
Mraz ne prizanaša niti na balkonih: kako rešiti lončnice pred zimo
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
okusno
Portal
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
voyo
Portal
Zajčji nasip
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Brez konca
Brez konca
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022