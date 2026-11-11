'Če so najboljši igralci ekipe trije belci, nikoli ne bo osvojila naslova'

Že pred začetkom sezone so se marsikateri novinar in številni navijači obregnili ob dejstvo, da je v ekipi Lakersov kar pet belopoltih igralcev. V ligi, ki se je skozi svojo zgodovino vedno z veseljem pohvalila z raznolikostjo svojih igralcev, naj barva kože košarkarjev ne bi odražala njihove kakovosti, a nekateri se očitno ne strinjajo s tem dejstvom.

Med njimi je tudi eden najbolj plačanih in znanih novinarjev pri ESPN-u Stephen A. Smith. Američanu kontroverzne izjave niso tuje, ravno obratno in tudi pri analizi predstav Lakersov se ni zadrževal. "Še nikoli nisem videl, da bi NBA moštvo, katerega trije najboljši igralci so belci, osvojilo naslov prvaka. To se še nikoli ni zgodilo. In povem vam, da se po mojem mnenju tudi letos ne bo," je Smith dejal kot gost v oddaji ene od tamkajšnjih radijskih postaj.