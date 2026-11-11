'Če so najboljši igralci ekipe trije belci, nikoli ne bo osvojila naslova'

Že pred začetkom sezone so se marsikateri novinar in številni navijači obregnili ob dejstvo, da je v ekipi Lakersov kar pet belopoltih igralcev. V ligi, ki se je skozi svojo zgodovino vedno z veseljem pohvalila z raznolikostjo svojih igralcev, naj barva kože košarkarjev ne bi odražala njihove kakovosti, a nekateri se očitno ne strinjajo s tem dejstvom.
Med njimi je tudi eden najbolj plačanih in znanih novinarjev pri ESPN-u Stephen A. Smith. Američanu kontroverzne izjave niso tuje, ravno obratno in tudi pri analizi predstav Lakersov se ni zadrževal. "Še nikoli nisem videl, da bi NBA moštvo, katerega trije najboljši igralci so belci, osvojilo naslov prvaka. To se še nikoli ni zgodilo. In povem vam, da se po mojem mnenju tudi letos ne bo," je Smith dejal kot gost v oddaji ene od tamkajšnjih radijskih postaj.
Čeprav v povprečju dosegajo največ točk na tekmo (122,1), imajo najboljši odstotek meta iz igre (50,7 odstotka) in so četrti v ligi po številu zadetih metov za tri točke (168), Smith meni, da jezerniki letos ne bodo resni kandidati za naslov prvaka lige NBA. "Lakersi imajo možnost. A menim, da jim na koncu ne bo uspelo osvojiti naslova," je samozavestno dejal dolgoletni novinar ESPN-a.
Ob poplavi 'bratov' v mojem času trije belci niso osvojili naslova
Nato je Smith poskušal bolj podrobno razložiti svoj način razmišljanja. "Preprosto govorim o dejstvih. Lahko privlečete v debato kogar koli želite. V času mojega življenja še nikoli ni bilo moštva NBA, katerega trije najboljši igralci bi bili belci in bi mu prinesli naslov prvaka, ob izobilju 'bratov', ki igrajo košarko," je dejal in dodal, da njegova izjava ni povezana z raso igralcev.
Kljub temu Smith meni, da bi naslov Lakersov ogromno pripomogel k promociji lige in košarke pred poletnimi olimpijskimi igrami v Los Angelesu leta 2028. "To bi bilo izjemno pomembno za ligo. Izjemno pomembno za olimpijske igre. Izjemno pomembno za Los Angeles. Izjemno pomembno za vse. Toda to se ne bo zgodilo. Tega preprosto ne vidim. Ne moštvu, katerega trije najboljši igralci so belci. Oprostite, vem, da se nekaterim to zdi sporno. Meni se ne zdi. Samo povem, kako stvari vidim. Povedal sem tako, kot jaz vidim situacijo," je vztrajal.
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