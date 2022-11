Če v možganih ni kisika, tudi noge ne delujejo

Cedevita Olimpija tudi po petem krogu Eurocupa ostaja prikovana na dno skupine A, v kateri je kot edina še brez zmage. Bolj kot s slabo evropsko formo pa se v taboru zmajev ukvarjajo s kadrovskimi težavami. Še naprej jih namreč mučijo številne poškodbe.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Ukrajinski Prometey je bil v torek zvečer v Stožicah boljši s 94:89. Cedevita Olimpija je sicer zelo dobro začela tekmo, vodila celotno prvo četrtino, a zdelo se je, da bolj kot gre srečanje h koncu, bolj pada igra zmajev. Ob načetem kadru je utrujenost terjala svoj davek. Od osmih košarkarjev, ki jih je na parket poslal Jurica Golemac, je Mirko Mulalić igral le dobri dve minuti, tako da je stalna rotacija vključevala zgolj sedem igralcev. "Čestitke Prometeyju, igrali so z več energije in bolj intenzivno. Njihovih glavnih košarkarjev nam ni uspelo zaustaviti. Imeli smo priložnosti, a nam je zmanjkalo energije v ključnih trenutkih. Dovolili smo jim preveč točk, še posebej v drugem polčasu. Bilo je preveč lahkih košev," je črto pod petim zaporednim evropskim porazom potegnil Golemac.

Če pod drobnogled vzamemo statistiko, bi zelo težko izpostavili, kaj je Ljubljančane stalo zmage. Imeli so zelo dober, skoraj 40-odstoten met za tri (15/38), Prometey 30-odstotnega, vknjižili so deset asistenc več od nasprotnika (23:13), v skoku in izgubljenih žogah pa je bilo skoraj poravnano (38:43, 14:12). "Zelo težko se je sprijazniti s tem. Nadaljevati moramo z delom, še veliko je do konca. Analizirati moramo napake in se pobrati, da ujamemo formo in pridemo v situacijo za napredovanje," je razmišljal Golemac.

icon-expand Josh Adams je dosegel 19 točk, eno manj Yogi Ferrell, s 16 se je izkazal Marko Jeremić, 15 pa jih je prispeval Amar Alibegović. FOTO: Damjan Žibert

Podobnega mnenja je bil Josh Adams, z 19 točkami najboljši strelec aktualnih državnih prvakov: "Težko je izgubiti takšno tekmo. Vseh osem, ki smo lahko igrali, nas je od sebe dalo vse. Ponosen sem, da sem del te ekipe. Včasih to vpliva na našo obrambo, ker ne smemo zaiti v težave z osebnimi napakami. A to ne sme biti izgovor, nihče nam ne bo podaril tekme zgolj zato, ker imamo osem zdravih košarkarjev. Moramo se spoprijeti s težavami in jih do naslednjič popraviti."

Proti Prometeyju je za dodatno luknjo pod ljubljanskim košem poskrbela nedavna poškodba Marka Radovanovića, ki je na enem od treningov prejel udarec v koleno. Vrnil naj bi se kmalu.

"Zadnji mesec ali dva govorimo o tem, da je utrujenost res velika. Če v možganih ni kisika, tudi noge niso dobre. Dogajajo se nam enostavne napake. Igra samo sedem, osem košarkarjev, zato so možnosti za poškodbe še večje. A nimamo kaj," je dodal Golemac in nato pojasnil, da je velika težava, ker ne vedo natančno, kdaj se bodo odsotni (Zoran Dragić, Karlo Matković, Lovro Gnjidić in Rok Radović) vrnili. O morebitnih okrepitvah razmišljajo, a zgolj v okviru trenutnih finančnih zmožnosti: "Tudi finančno smo omejeni, ne moremo kar pripeljati dva ali tri košarkarje." Za konec je trener ljubljanskega kluba še enkrat pohvalil svoje varovance za srčno borbo pred približno 1200 navijači v Stožicah: "Težko jim je. Nimam težav (z odnosom, op. a.), vsi dajejo vse od sebe. Videli ste, da niti v enem trenutku nismo odnehali. Vsi so dobro trenirali zadnja dva tedna. Pozna se, da imajo več energije, da lahko več časa igramo z večjo intenziteto, a ni jim lahko. Vedo, da bi lahko zmagali, zato so bile po tekmi glave obrnjene dol."