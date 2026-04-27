Košarka

'Če želimo končati serijo, moramo pokazati več želje'

Houston, 27. 04. 2026 08.53 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Jabari Smith Jr. in LeBron James

Za košarkarji moštva Los Angeles Lakers je neuspešen večer v ligi NBA. Prvič v letošnji seriji prvega kroga končnice na zahodu so morali varovanci trenerja JJ Redicka priznati premoč tekmecu iz Houstona. Bleda predstava 17-kratnega prvaka je dobro opozorilo pred naslednjo peto tekmo, ki bo v Crypto.com Areni. Jezerniki vodijo s 3:1 v zmagah.

Precej kritičen do igre svojega moštva po porazu s Houston Rocketsi (115:96) je bil zimzeleni LeBron James, ki tokrat ni imel svojega večera (10 točk). 

Pri 41-letniku se je poznala utrujenost s tretje tekme, ki so jo Lakersi po dramatični končnici in podaljšku dobili s 112:108. "Utrujenost ne sme biti izgovor za tako medlo predstavo. Serijo bi lahko zaključili nocoj, a tokrat nismo bili na želeni ravni," je po tekmi, ki jo je med drugim zaznamovala tudi izključitev do tedaj najbolj razpoloženega jezernika Deandreja Aytona (19 točk in 10 skokov), dejal James in dodal, da tokrat s soigralci ni pokazal dovolj želje za četrto zaporedno zmago v seriji.

LeBron James je bil po prvem porazu v seriji s Houstonom v 1. krogu končnice v ligi NBA kritičen do igre svojga moštva.
FOTO: AP

"Preveč je bilo izgubljenih žog, kar je tako kakovostna ekipa, kot je Houston, znala izkoristiti. Pa tudi več želje bomo morali pokazati, če bomo želeli serijo zaključiti že na naslednji tekmi v domači dvorani," je jasen LeBron James.

"Houston je stopil na parket lačen zmage, 's peno v ustih', saj se mu je šlo za biti ali ne biti. Mi smo se pa morda malce uspavali po treh zaporednih zmagah. V vrhunskem športu je vse mogoče, tudi že večje preobrate smo videli v preteklosti, tako da delo z naše strani še zdaleč ni končano," trezno razmišlja štirikratni dobitnik prstana za zmago v ligi NBA.

Se morda boji, da bi Houston na krilih te zmage vendarle uspel obrniti serijo na glavo, James na to odgovarja takole: "Če bomo odpravili napake v vseh segmentih igre, lahko serijo zaključimo že na naslednji tekmi. V nasprotnem bomo zašli v resne težave. Nič še ni odločenega. Še zdaleč ne," je ponovil James. 

košarka liga nba los angeles lakers houston rockets lebron james

KOMENTARJI2

lepdanvsakdan
27. 04. 2026 10.14
Oklahoma bo že zakučla vaš pohod
Badum Badum
27. 04. 2026 09.50
Kaj pa Oklahoma? Tam bo pa verjetno polomija.
