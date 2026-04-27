'Če želimo končati serijo, moramo pokazati več želje'

Precej kritičen do igre svojega moštva po porazu s Houston Rocketsi (115:96) je bil zimzeleni LeBron James, ki tokrat ni imel svojega večera (10 točk).
Pri 41-letniku se je poznala utrujenost s tretje tekme, ki so jo Lakersi po dramatični končnici in podaljšku dobili s 112:108. "Utrujenost ne sme biti izgovor za tako medlo predstavo. Serijo bi lahko zaključili nocoj, a tokrat nismo bili na želeni ravni," je po tekmi, ki jo je med drugim zaznamovala tudi izključitev do tedaj najbolj razpoloženega jezernika Deandreja Aytona (19 točk in 10 skokov), dejal James in dodal, da tokrat s soigralci ni pokazal dovolj želje za četrto zaporedno zmago v seriji.
"Preveč je bilo izgubljenih žog, kar je tako kakovostna ekipa, kot je Houston, znala izkoristiti. Pa tudi več želje bomo morali pokazati, če bomo želeli serijo zaključiti že na naslednji tekmi v domači dvorani," je jasen LeBron James.
"Houston je stopil na parket lačen zmage, 's peno v ustih', saj se mu je šlo za biti ali ne biti. Mi smo se pa morda malce uspavali po treh zaporednih zmagah. V vrhunskem športu je vse mogoče, tudi že večje preobrate smo videli v preteklosti, tako da delo z naše strani še zdaleč ni končano," trezno razmišlja štirikratni dobitnik prstana za zmago v ligi NBA.
Se morda boji, da bi Houston na krilih te zmage vendarle uspel obrniti serijo na glavo, James na to odgovarja takole: "Če bomo odpravili napake v vseh segmentih igre, lahko serijo zaključimo že na naslednji tekmi. V nasprotnem bomo zašli v resne težave. Nič še ni odločenega. Še zdaleč ne," je ponovil James.
