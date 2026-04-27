'Če želimo končati serijo, moramo pokazati več želje'

Precej kritičen do igre svojega moštva po porazu s Houston Rocketsi (115:96) je bil zimzeleni LeBron James, ki tokrat ni imel svojega večera (10 točk).

Pri 41-letniku se je poznala utrujenost s tretje tekme, ki so jo Lakersi po dramatični končnici in podaljšku dobili s 112:108. "Utrujenost ne sme biti izgovor za tako medlo predstavo. Serijo bi lahko zaključili nocoj, a tokrat nismo bili na želeni ravni," je po tekmi, ki jo je med drugim zaznamovala tudi izključitev do tedaj najbolj razpoloženega jezernika Deandreja Aytona (19 točk in 10 skokov), dejal James in dodal, da tokrat s soigralci ni pokazal dovolj želje za četrto zaporedno zmago v seriji.