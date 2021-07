Čebašek: Poljaki so precej bolj kompletna ekipa kot Angola

"Priprav na Poljake ni bilo veliko. Že pred tekmo z Angolo smo malo govorili o Poljakih. Paziti moramo na njihove zunanje igralce. So bolj kompletna ekipa kot Angola, tako da bomo morali biti maksimalno zavzeti," je povedal Jakob Čebašek , ki se je na sredini tekmi z Angolo izkazal z desetimi točkami. Kar osem košarkarjev je doseglo dvomestno število točk, kar kaže na dolgo klop slovenske reprezentance. In prav to naj bi bila ena od prednosti slovenske reprezentance. "Imamo dolgo klop, vsak lahko zadane z razdalje, tako da smo lahko nevarni z vseh položajev," je poudaril Čebašek.

"Vemo, s kje preži njihova nevarnost in to je bil glavni poudarek današnjega treninga," je naši novinarki Sanji Modrić v Kaunasu povedal Gregor Hrovat. "Imajo tri glavne igralce: naturaliziranega (A. J.-ja) Slaughterja, (Mateusza)Ponitko in centra. To so njihovi trije igralci, ampak celotna ekipa je močna ekipa in morali bomo biti stoodstotni. Mi gremo na polno, komaj čakamo, da se tekma začne in da pokažemo, česa smo sposobni," je še dodal Hrovat, ki se je tako kot Čebašek na prvi tekmi z Angolo zaustavil pri 10 točkah.

Slovenija je na prvi tekmi z lepo kolektivno predstavo in porazdeljeno minutažo med igralci zlahka odpravila Angolo. Na koncu je na semaforju dvorane Žalgirio v Kaunasu pisalo +50 v korist slovenske reprezentance. Sekulićeva četa je namreč slavila kar s 118:68. Slovenci so na stavnicah v vlogi izrazitega favorita tudi danes. Če jim bo uspelo to tudi upravičiti, si lahko ogledate na Kanalu A in VOYO ob 15.10.

Kvalifikacijski turnir za OI, Kaunas, ob 15.30 (prenos na Kanalu A in VOYO):

Slovenija - Poljska