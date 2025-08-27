Svetli način
Čebulj o Eurobasketu: Slovenija vedno igra za medaljo

Katovice, 27. 08. 2025 13.05 | Posodobljeno pred 5 minutami

Slovenski odbojkar Klemen Čebulj, ki že pet let igra na Poljskem, priznava, da so pričakovanja slovenske košarkarske reprezentance vselej visoka. "Slovenija vedno igra za medaljo," je dejal za agencijo PAP pred četrtkovim odprtjem evropskega prvenstva v Katovicah, ko se bo Slovenija pomerila z gostiteljico Poljsko.

V četrtek bodo prvi tekmeci Slovenije v skupini D Poljaki. Poljska je soorganizatorka Eurobasketa skupaj s Ciprom, Finsko in Latvijo. "V naši državi so trenutno vsi osredotočeni na Eurobasket. Pričakovanja so visoka, kot vedno, ampak ko je v ekipi Luka Dončić, so zelo, zelo visoka. Vsi upajo na medaljo, ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo, saj se v športu dogajajo različne stvari," je dejal 202 cm visoki Slovenec, ki že vrsto let igra na Poljskem.

Kot meni Klemen Čebulj, je slovenska ekipa, čeprav z Dončićem v ekipi, nekoliko šibkejša kot na prejšnjem evropskem prvenstvu. "Goran Dragić se je upokojil, njegov brat Zoran Dragić pa je odšel, saj ga trener ni vzel v ekipo. Ni izkušenih Vlatka Čančarja in Jake Blažiča, so pa mladi igralci, a bo to njihov prvi turnir. Torej je vse v Dončićevih rokah, ali mu bo uspelo ali ne. Vem, da se bodo borili in storili vse, da turnir končajo na visoki ravni, po možnosti z medaljo," je povedal Čebulj.

Odbojkar priznava, da se v njegovi državi nihče ne spomni prejšnjega evropskega prvenstva, kjer je Poljska senzacionalno izločila Slovenijo v četrtfinalu. "To je že zgodovina in mislim, da igralcev, ki so takrat igrali in so zdaj spet v reprezentanci, to ne moti. Zdaj je treba napisati novo poglavje, nov turnir in nov izziv. To je drugačna ekipa, saj so iz tiste ostali štirje igralci. Vem, da so imeli takrat nekaj težav s skupino, a ta ekipa je sposobna dati vse od sebe in iz igre izvleči največ. Kot sem že omenil, imamo vedno miselnost osvajanja medalj, zelo visoka pričakovanja, zato bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo na igrišču. Zagotovo si bom ogledal tekmo proti Poljski. Morda si bom lahko ogledal tudi druge tekme, če ne bodo motile treningov, saj se je klub že začel pripravljati na sezono," dodaja Čebulj.

Slovenski odbojkar, ki igra kot sprejemalec za slovensko reprezentanco, si je po sedemnajstih zaporednih letih igranja za državno reprezentanco vzel odmor. "Končno sem imel priložnost, da si več kot tri mesece dobro odpočijem. Nisem imel reprezentančne sezone in to je zame nekaj novega. Odbojka je bila vedno 12 mesecev na leto z le nekaj prostimi dnevi. Zelo sem vesel, da sem to poletje lahko preživel čas z družino in delal stvari, za katere sicer nisem imel časa. Takšen počitek z družino sem resnično potreboval," je pogovor sklenil Čebulj.

