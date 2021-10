Cedevita Olimpija po podaljšku klonila proti FMP

Prekinitev niza zmag, ki se je začel s slovenskim superpokalom proti Krki, je za Ljubljančane slaba popotnica pred serijo zahtevnih preizkušenj v regionalni ligi in začetkom evropskega pokala čez deset dni. Cedevita Olimpija bo v nedeljo, 17. oktobra, gostovala pri Crveni zvezdi, nato jo 20. oktobra čaka dolga pot na Kanarske otoke, oktobra pa sledijo še tekme proti Budućnosti in francoskemu Bourg en Bresseju doma ter v gosteh z Igokeo.

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli prvi poraz v ligi Aba. Pred približno 1000 gledalci v Stožicah so v zadnji četrtini zapravili trinajst točk prednosti in po podaljšku izgubili z beograjskim FMP s 89:92.

Cedevita Olimpija je imela v 27. minuti prednost 61:48, gostje pa so se ji prvič po začetku drugega dela igre občutno približali pet minut pred koncem. V zadnjih minutah so izbranci trenerja Jurice Golemca zapravili vrsto napadov, pri zgrešenih poskusih za tri točke pa je prevladoval Jacob Pullen (0:7). Olimpija je imela zgolj 24,1-odstotni met za tri točke in komaj 40-odstotnega iz igre.

S trojkama Alena Hodžića in Marcusa Keena (25 točk) so Ljubljančani vendarle do konca rednega dela ostali v igri za zmago, poskus Keena za zmago pa ni zadel cilja. V podaljšku so bili gostje, ki so imeli šest igralcev z dvomestnimi številkami košev, bolj zbrani in natančni, hitro prišli do dveh košev prednosti in naskok ohranili vse do konca.