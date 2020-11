Golemac pred dvojnim sporedom v Bursi: Popraviti skok, ki nam težave povzroča že od začetka

Tekma je bila v začetku oktobra zaradi okoliščin, povezanih s koronavirusom pri zmajih, prestavljena, po tem pa je vodstvo Evrolige sprejelo odločitev o modifikaciji pravilnika za novo tekmovalno sezono. Tako mora klub, ki je "krivec" za prestavitev prvotnega termina tekme, kriti celotne stroške organizacije tekme, vključno s potovanjem nasprotnika in vseh deležnikov tekme, dejstvo, da se bosta Cedevita Olimpija in Bursaspor pomerila tudi v sredo, prav tako v Turčiji, pa je šlo na roko pri odločitvi, da se tudi prestavljena tekma odigra v Tofas Spor Salonu. Četa glavnega trenerjaJurice Golemca bi morala pred dvobojem z Burso v soboto odigrati tekmo šestega kola Lige ABA z FMP-jem, ki pa je bila prav tako prestavljena na račun številnih okužb s COVID-19 v beograjski ekipi. Ljubljančani se navkljub temu v obračun s Turki podajajo z zelo dobro popotnico iz sredine tekme z Nanterrjem 92, ki so ga Zmaji v Stožicah premagali s 75:63. "Bursaspor je izredno nadarjeno moštvo, jedro ekipe pa sestavlja pet tujcev in trije izkušeni turški igralci. Predvsem se bomo morali osredotočiti na igranje timske obrambe, saj so Turki zelo raznovrstni v napadu. Vsi igralci, od ‘enke’, do ‘petke’, lahko vržejo in zadenejo met za tri točke. Taktično se moramo pripraviti na individualne karakteristike naših tekmecev. Če želimo zmagati, bomo morali, kot vedno, igrati intenzivno, in popraviti igro v skoku, ki nam težave povzroča že od začetka sezone,"je pred dvojnim programom v Turčiji dejal trener ljubljanske zasedbe Jurica Golemac.