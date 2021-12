Blažič: Na tej zmagi bomo gradili

V drugem delu srečanja so rezultat znova obrnili v svojo prid, nato pa vse do zadnjega zvoka sirene vztrajali v vodstvu. Z ekipno igro v napadu in borbeno v obrambi so tekmo odločili že pred samo končnico. Od ekipe Valencie so bili po 40 minutah igre boljši za 12 točk (97:85). Najbolj razpoložen košarkar v zeleno-oranžnem dresu je bil kapetan Jaka Blažič s 24 točkami in petimi asistencami. Po 15 točk sta dodala še Edo Murić in Yogi Ferrell. Kar šest izbrancev Jurice Golemca je imelo dvomestno število točk. "To je pomembna zmaga za nas, hkrati pa povsem zaslužena. Od začetka do konca smo bili v dobrem ritmu, disciplinirani in osredotočeni. Držali smo se načrta, ki smo ga zastavili pred tekmo. Na tej zmagi bomo gradili. V zadnjih tednih igramo veliko bolje. To je lepa popotnica pred prihodnjimi tekmami," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal kapetan Jaka Blažič. "Prvi vtisi po zmagi so pozitivni. Čestitke fantom. Po petih zaporednih porazih smo se vrnili in to v Valencii, proti eni najboljših ekip. Odigrali smo zrelo in pametno tekmo, tako v napadu kot v obrambi. Košarkarji so res verjeli v zmago. Poudariti moram, da je bila obramba enkratna. Vsi na parketu so igrali eden za drugega. Edino tako lahko pridemo do zmage," je dodal trener Jurica Golemac. Slovenska reprezentanta v domači vrsti nista izstopala. Klemen Prepelič je dosegel 12 točk (trojke 2:9), Mike Tobey pa osem (6 skokov).

Ljubljančane čez teden dni čaka novo gostovanje. V torek se bodo v 13. krogu regionalne lige pomerili z zagrebško Cibon.