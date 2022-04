Zmaji na pol poti do polfinala lige ABA

Ljubljanski navijači so lahko v soboto po več kot desetletju v Hramu slovenske košarke znova spremljali boj končnice regionalne lige. Cedevita Olimpija se je namreč v Hali Tivoli na prvi tekmi prvega kroga pomerila z Igokeo m:tel in zabeležila prvo zmago ter s tem napravila odločen korak proti uvrstitvi v polfinale regionalnega tekmovanja. Semafor je po 40 minutah boja z ekipo iz Laktašev kazal 93:79 v korist čete glavnega trenerja Jurice Golemca. Košarkarji Cedevite Olimpije so v Hali Tivoli prvič povedli po dveh minutah igre. Takrat je za tri točke zadel tokratni kapetan Edo Murić, Jaka Blažič ni igral. Sledilo je precej izenačeno nadaljevanje. Zmaji so večino časa vodili, do odmora z največ devetimi točkami prednosti. Na plin so stopili v tretji četrtini, ko so prvič povedli z dvomestno prednostjo. Pred zadnjimi desetimi minutami igre so imeli osem točk zaloge, ki je do konca niso le ubranili, ampak tudi povečali.