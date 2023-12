Pianigiani po dvanajstem porazu v nizu: Napravili bomo vse, da se do konca borimo v Evropi

Košarkarji Cedevite Olimpije so na obračunu 12. kola rednega dela Evropskega pokala doživeli dvanajsti poraz. Od varovancev glavnega trenerja Simoneja Pianigianija je bil z rezultatom 88:83 boljši Bešiktaš. Niz porazov Cedevite Olimpije v Evropskem pokalu se nadaljuje. Zadnjo zmago v tekmovanju so ljubljanski zmaji zabeležili 1. februarja, od takrat pa so doživeli 17 ...

Niz porazov Cedevite Olimpije v Evropskem pokalu se nadaljuje.

V Stožicah so se zbrali številni mladi navijači iz košarkarskih klubov po celotni Sloveniji, v dvorani pa je bilo 3.000 ljudi. Do konca koledarskega leta 2023 bodo slovenski prvaki odigrali še tri tekme. V petek jih v Tivoliju čaka obračun s Cibono, sledilo bo gostovanje pri Prometeju, na zadnji dan koledarskega leta pa bodo gostovali še pri Megi.

Zadnjo zmago v tekmovanju so ljubljanski Zmaji zabeležili 1. februarja, od takrat pa so doživeli 17 zaporednih porazov, 12 v tekmovalni sezoni 2023/24. V Stožicah so bili od izbrancev glavnega trenerja Simoneja Pianigianija boljši košarkarji turškega Bešiktaša, ki so, ne glede na to, da so se ljubljanski košarkarji borili vse do zadnjih sekund, v 12. kolu rednega dela v Stožicah slavili zmago z rezultatom 88:83. Karlo Matković je bil strelsko najbolj razpoložen v ljubljanski zasedbi z 22 točkami, tem pa je dodal še 5 skokov. Sledil je Justin Cobbs z 19 točkami in osmimi podajami, DJ Stewart je prispeval 16 točk in pet skokov, Jaka Blažič pa 11 točk. Na parket se je po odsotnosti vrnil Shawn Jones, Cedevita Olimpija pa se je predstavila brez Jake Klobučarja, ki je že pred dopoldanskim treningom začutil bolečino v hrbtu, Aleksandra Šaškova in Amadouja Sowa.

Simone Pianigiani FOTO: KK Cedevita Olimpija -Tine Ružič icon-expand

"Še ena od tekem proti eni od najboljših ekip v tekmovanju. Dali smo vse od sebe, to se je videlo tudi v statistiki, kjer je bila valorizacija na naši strani. Znova se je ponovila zgodba, ko je bila končna razlika majhna. Nekaj napak, zgrešenih prostih metov, izgubljenih žog in skokov. To so malenkosti, a vidno je, da se igralci trudijo. Bešiktaš je menjaval igralce v obrambi, skušali so nas utruditi s fizično igro. Nekaj napak v nekaj akcijah nas je na koncu stalo zmage. Igrali smo dobro, praktično vse do konca. Zoperstavili smo se fizični igri in večino časa sprejemali pravilne odločitve. Z igralci, ki jih imamo na voljo, se moramo še naprej upirati, že v petek pa nas čaka zahtevna tekma v regionalni ligi. Napravili bomo vse, da se do konca borimo v Evropskem pokalu, in da zadržimo položaj na lestvici v regionalni ligi," je bil v izjavi za uradno spletno stran kluba dejal Pianigiani.

"Želimo si, da bi lahko vzeli nazaj žoge, ki so bile takšne, da bi jih lahko dobili obe ekipi, in da dobimo nove priložnosti. Še naprej moramo delati in se premikati naprej. Ne glede na to, da številne mete zgrešili, o tem ne smemo razmišljati, temveč nadaljevati, kot da smo prejšnji met zadeli. Tekmovanje je zahtevno, ostati moramo skupaj in se še naprej boriti," pa je povedal DJ Stewart.

