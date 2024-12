Nikolić po četrti zaporedni zmagi: Tekmo smo enostavno morali dobiti

Ljubljanski zmaji po nadaljevanju tekmovanja po tekmovalnem premoru, ki so ga prinesle reprezentančne akcije, še ne poznajo poraza v obeh tekmovanjih – v EuroCupu so premagali Hamburg in Cluj, v regionalni ligi pa Borac Mozzart.

V ljubljanski zasedbi je pet košarkarjev v svojo statistiko vpisalo dvomestno število točk. Devin Robinson je bil strelsko najbolj učinkovit, dosegel je 25 točk. Le dve točki manj je dosegel Brynton Lemar. Po 15 točk sta jih dosegla DeVante Jones in Jaka Blažič, 12 pa Aleksej Nikolić.

Z romunskim kolektivom so Ljubljančani v rednem delu sezone odigrali dve tekmi in obe tudi dobili. Zmaji so na stoženskem parketu znova prikazali zavzeto in energično predstavo. "Zadovoljen sem z zmago. Na vseh tekmovanjih je pomembna vsaka zmaga. Spoštujem Cluj, ki je sijajna ekipa, ki je tekmovanje sicer slabše odprla, nato pa prikazala zelo dobre predstave in zabeležila niz zmag. Po poti do Čačka in nazaj smo imeli le dober dan za pripravo na tekmo. Srečen sem zaradi zmage. Naš napadalni repertoar je bil zelo soliden, kar kaže tudi rezultat. Resnično čestitke obema ekipama, saj verjamem, da je bila tekma gledljiva za navijače. Za nas je najbolj pomembna zmaga," je za uradno klubsko spletno stran dejal trener Zvezdan Mitrović.