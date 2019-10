​​​Cedevita Olimpija še naprej neporažena v regionalni ligi, v Stožicah 'padel' Partizan

V Areno Stožice je prišel beograjski Partizan, ki ima po štirih krogih evropskega pokala obraten izkupiček zmag in porazov, kot zmaji: štiri zmage brez poraza kot edini v ligi. Izbranci Slavena Rimca pa so v regionalni ligi Aba dvoboj z Beograjčani začeli s tremi zmagami po treh tekmah, Partizan pa je imel dve. In pri teh je ostal, Olimpija pa je prav tako ostala neporažena. Večji del tekme je bila v prednosti Olimpija, nekajkrat pa so povedli tudi gostje, saj je bila razlika, vse do same končnice, ves čas majhna. Tri točke prednosti za gostitelje je bilo po prvi četrtini, štiri po drugi in zgolj ena pred zadnjim delom igre. Na začetku druge minute četrte četrtine je Marko Simonović po košu izza črte prednost povišal na štiri točke, z novo trojko pa v 35. minuti na šest (71:65). Sledila sta dva uspešna zaporedna napada, ki sta ga zaključila Codi Miller-McIntyre in Maik Zirbes z zabijanjem za deset točk prednosti Olimpije (75:65). Po ukradeni žogi Eda Murića je Miller-McIntyre povišal razliko na 77:65. Zirbes je nato zaključil dva napada domačih, ki so sredi predzadnje minute povedli za 15 točk (83:68) in dvoboj je bil odločen.

Košarkarji Kopra Primorske so pred domačimi gledalci zabeležili tretjo zaporedno zmago v ligi Aba. Zadnja "žrtev" izbrance Jurice Golemca so bili igralci Mornarja, za katere v tej sezoni igra nekdanji slovenski reprezentant Mirza Begić. Primorci so tekmo začeli izvrstno, saj so hitro povedli s 14:4. Vendar prednost tudi zapravili, saj so v deveti minuti vodili le še za dve točki, 30 sekund pred koncem prve četrtine pa je bilo 26:26. Dobro igro so igralci za Bara v Črni Gori prenesli tudi v drugih 10 minut. Ko so povedli z 31:26, je koprska klop vzela minuto odmora, ki je ni posebej prebudil, saj je hitro vzela še drugo pri zaostanku 28:38. Nato so Primorci zaigrali bolje in se približali tekmecem, dobro minuto pred koncem polčasa povedli s 44:43, a na veliki odmor šli z zaostankom 47:46. Po slabih dveh minutah igre v drugem polčasu so Koprčani po košuAlena Hodžića spet povedli, nato pa počasi zagospodarili na parketu. Do konca tretje četrtine so si priigrali deset točk zaloge (74:64). To so do sredine zadnje četrtine povečali na 15 točk, Mornar ni več našel načina, kako zmanjšati zaostanek in koprska Bonifika je lahko začela slaviti nov uspeh. Prvi strelec tekme je bil Lance Harris, ameriški košarkar Kopra je dal 22 točk.



Izid:

Cedevita Olimpija - Partizan 85:69 (24:21, 43:39, 58:57)

Koper Primorska- Mornar 101:83 (26:26, 46:47, 74:64)