ABA: Cedevita Olimpija na vročem gostovanju v Beogradu

Dva zaporedna poraza Cedevite Olimpije na domačem parketu (v ligi ABA jih je porazila Budućnost, v evropskem pokalu pa Hapoel) zagotovo nista dober obet, toda v ljubljanskem taboru so prepričani, da bo tokrat energija na parketu povsem drugačna. "Nahajamo se v specifični situaciji, saj bomo v prihodnjih šestih dneh odigrali tri tekme. Trenažni proces zadnjih dni smo zato prilagodili na pripravo za celoten teden. Na tekmi s Crveno zvezdo želimo prikazati drugačno energijo, na tem pa smo delali v zadnjih dneh, ko smo se pripravljali na preizkušnje proti Zvezdi, JL Bourgu in Zadru. Crvena zvezda je zelo izkušena ekipa, zagotovo tudi, kot vsako sezono, favorit za osvojitev naslova prvaka regionalne lige. Jedro ekipe je vedno sestavljeno iz domačih igralcev, nadgradijo pa ga z dobrimi tujimi košarkarji. Pričakujem boljšo igro in predstavo z naše strani ter drugačno energijo v primerjavi z zadnjima dvema tekmama, obenem pa reakcijo na navijanje, ki nas čaka v Pionirju," je pred odhodom na gostovanje v Beograd povedal trener Đorđe Adžić .

Tudi DJ Stewart je mnenja, da Beograjčani niso nepremagljivi, toda vzdušje, ki ga pripravijo tamkajšnji navijači, nikogar ne pusti ravnodušnega."Za nami sta dva zaporedna poraza, zato smo v zadnjem obdobju pregledali ogromno posnetkov, se skušali izboljšati kot ekipa in predvsem delati na naši igri. Pripravljeni smo, da se odpravimo v Beograd in se predstavimo na višji ravni. Pred nami so tri tekme v šestih dneh, a to je del razporeda tekem. Zahtevno obdobje, moramo pa napraviti vse, da zabeležimo nove zmage."