Cedevita Olimpija do druge zaporedne zmage v ligi ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugem nastopu v ligi Aba vpisali drugi par točk. Potem ko so prejšnji teden zmagali na gostovanju v Beogradu pri ekipi Mega Bemax, so tokrat pred približno 2000 gledalci v Stožicah ugnali zagrebško Cibono z 79:70.

Ljubljančani so zasluženo prišli do zmage, saj so bili večji del tekme v vodstvu, kljub temu pa so zvestim privržencem povzročili kar nekaj nepotrebnih skrbi. Tako kot sredi tedna na gostovanju v Kazanu, ko so v zadnjih dvanajstih minutah zapravili štirinajst točk naskoka, so tudi Cibono predolgo držali v igri za presenečenje.