Cedevita Olimpija je premagala Budućnost

Košarkarji Cedevite Olimpije so pred praznimi tribunami v Stožicah zabeležili trinajsto zmago v ligi Aba in ohranili teoretične možnosti za uvrstitev med prve štiri ekipe oziroma v polfinale. S košem Codija Miller-McIntyreja so v zadnji sekundi tekme premagali Budućnost z 81:79.

Ljubljančani kljub tej zmagi usode nimajo v svojih rokah. Po točkah so pred zadnjim krogom rednega dela izenačeni z Mornarjem, ki pa ima boljše medsebojno razmerje. Cedevita Olimpija mora zato to soboto ob 17. uri premagati Krko v Novem mestu ter upati, da bo Mornar v nedeljo opoldan izgubil na gostovanju pri Megi Bemax. Cedevita Olimpija si je zmago izborila v zadnjih minutah. Tri minute pred koncem je izenačila na 70:70, nato je povedla s 76:72, ko bi lahko tekmo mirno pripeljala do konca, pa je sama poskrbela za dramatično končnico.

Enaintrideset sekund pred koncem je imel Miller-McIntyre dva prosta meta ter žogo s strani. Zadel je le enega, Jaka Blažič pa je v nato izgubil žogo in Budućnost je nepričakovano prišla do izenačenja. Napako je v zadnjem napadu popravil prvi strelec Cedevite Olimpije Miller-McIntyre (17 točk), ki se je spretno otresel obrambe gostov in položil žogo skozi obroč. Poleg domačega junaka so imeli še štirje igralci Cedevite Olimpije dvomestne številke. Jaka Blažič je zbral 13 točk in 14 skokov, dvanajst jih je dosegel Dominic Jordan Artis, po deset pa Andrija Stipanović in Mark Zirbes.