Po prvi četrtini Cedevita vodi proti Parizanu (14:21*)

Ekipi sta bili na začetku tekme strelsko zelo nerazpoloženi, po uvodnih šestih minutah pa so zmaji vodili s 7:9. Natančni so bili predvsem z razdalje, dve trojki je zadel Aleksej Nikolić, eno pa Jaka Blažić. Prednost Cedevite je nato povišal D.J. Stewart, ki je dvakrat zadel pod prekrškom in realiziral tudi oba prosta meta. Najvišja prednost zmajev v prvi četrtini je znašala devet točk, po prvih desetih minutah pa je bil izid 14:21.