Cedevita Olimpija bo novo zmago napadala v Dubaju

"Igramo proti izjemni ekipi, ki nas je na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani precej naučila, obenem nas je spametovala, zdaj pa je še boljša in močnejša. Seveda to velja tudi za nas, to pa ne pomeni, da tekma ne bo težka. Morali bomo videti, kako se bo ekipa prilagodila, saj so bila ta potovanja v zadnjih dneh resnično zahtevna. V hotel v Dubaju smo prišli med 3. in 4. uro zjutraj v soboto, zvečer trenirali, zato je za nedeljo težko predvidevati, v kakšnem stanju bodo igralci. Pomembni bosta energija in osredotočenost, obenem bomo skušali odigrati kvalitetno. Če se ponudi priložnost za zmago, jo bomo izkoristili, je pa Dubaj zagotovo favorit," je pred današnjo tekmo povedal glavni trener zmajev Zvezdan Mitrović.