Cedevita Olimpija bo v soboto lovila novo zmago na domačem parketu

"Pomerili se bomo z zelo dobro ekipo, ki rada veliko teče, obenem pa kaže agresivno igro v obrambi. Z branilci skušajo na polovici igrišča in celotnem igrišču vedno pritiskati pri igri ena na ena. Borac ima tudi številne vsestranske visoke igralce, ki so dobri v igri v napadu in obrambi. Za nas bo sobotna tekma dobra preizkušnja. Moramo nadzorovati število svojih izgubljenih žog, hkrati pa moramo imeti ravnotežje pri igri v tranziciji. Če bomo igrali na takšen način, imamo možnost, da dobimo tekmo," je pred sobotnim dvobojem v Stožicah povedal Andrea Turchetto , ki bo znova vodil Cedevito Olimpijo s klopi v odsotnosti glavnega trenerja Simoneja Pianigianija .

Cedevita Olimpija nove sezone 2023/24 ni začela najbolje. Po 14 odigranih uradnih tekmah v Superpokalu Lige ABA, slovenskem Superpokalu, AdmiralBet Ligi ABA in BKT EuroCupu so zmaji pri izkupičku štirih zmag, v torek pa so Ljubljančani proti Wolvesom iz Vilne v petem kolu Evropskega pokala doživeli še peti zaporedni evropski poraz.

"Borac je izredno neugodna ekipa. Naši tekmeci so v tej sezoni že pokazali, da igrajo zelo dobro, saj so bili na vsaki tekmi konkurenčni z vsakim tekmecem. Napraviti moramo vse, da na domačem parketu pridemo do zmage in da navijačem pokažemo, da si zaslužimo mesto med najboljšimi ekipami v regionalni ligi," je pred obračunom v Stožicah povedal Rok Radović, ki se po zdravstvenih težavah z ušesom počasi vrača v tekmovalni ritem. Na dvoboju s SC Derbyjem pretekli teden je tako na parketu preživel malo več kot tri minute in v tem času zadel met za tri točke, pograbil eno odbito žogo in podelil eno asistenco. "Iz dneva v dan je moje zdravstveno stanje boljše in boljše. Pripravljen sem, da na parketu daljše obdobje pomagam ekipi."