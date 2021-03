Olimpija na pragu raja, a je plejada Virtusovih zvezdnikov ostala neporažena

Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi na drugi tekmi proti zvezdniški zasedbi iz Bologne ostali praznih rok. Po porazu v prvem krogu s 76:90 so v Stožicah šele po dodatnih petih minutah položili orožje pred Milošem Teodosićem, Marcom Belinellijemin kolegi, ki so si zagotovili prvo mesto v skupini G. Vseeno pa bi se lahko Ljubljančani, ki imajo tri zmage in dva poraza, po petem krogu že uvrstili v četrtfinale, če bo francoski Bourg doma premagal Budućnost. Tekma bo na sporedu v sredo.

Strateg domačihJurica Golemac je moral že po polovici prve četrtine vzeti prvo minuto odmora, ko so Italijani s tremi trojkami prišli do šestih točk prednosti. Vendarle so Ljubljančani ustavili nalet, prvih deset minut pa zaključili z minimalnim zaostankom.

Italijani so v drugi četrtini strnili obrambo, domači pa so do prvih točk prišli šele po petih minutah in pol, ko je na semaforju pisalo 35:23 v korist Virtusa. Nato pa preobrat. Po dveh trojkah Eda Murićain treh uspešnih protinapadih so Ljubljančani povsem priključili, izid polčasa pa je s trojko postavil Jaka Blažič (40:39).