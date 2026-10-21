Cedevita Olimpija brez moči tudi proti Le Mansu

Ljubljančani so zaradi neuigranosti novega igralskega kadra in številnih poškodb sezono začeli pod pričakovanji. Na osmih tekmah v vseh tekmovanjih so dosegli le dve zmagi.

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po četrtem nastopu v evropskem pokalu ostajajo brez zmage. Pred domačimi gledalci v Stožicah so izgubili z Le Mansom s 66:84.

V evropskem pokalu so bili blizu zmage le v prvem krogu v Burgosu, preostale tri tekme pa so gladko izgubili. Danes so bili proti ekipi, ki je imela v uvodnih treh krogih le eno zmago, brez realnih možnosti za uspeh.

Skok so izgubili z 29:46, iz 28 poskusov za tri točke so zadeli le 5 metov (17,9%), zgolj štirje igralci pa so dosegli deset ali več točk. Matthew Hurt jih je zbral 12, Jordan Gainey pa 11.

Cedevita Olimpije bo v soboto v ligi Aba gostila Budućnost, naslednja tekma v evropskem pokalu pa jo čaka prihodnjo sredo v Solunu pri Arisu.