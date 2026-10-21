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Košarka

Cedevita Olimpija brez moči tudi proti Le Mansu

Ljubljana, 21. 10. 2026 23.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
FOTOGALERIJA: Cedevita Olimpij vs. Le Mans

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 4. krogu Evropskega pokala izgubili z Le Mansom s 66:84 in tako kot edino moštvo v "svoji" skupini A ostajajo še brez zmage.

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po četrtem nastopu v evropskem pokalu ostajajo brez zmage. Pred domačimi gledalci v Stožicah so izgubili z Le Mansom s 66:84.

Ljubljančani so zaradi neuigranosti novega igralskega kadra in številnih poškodb sezono začeli pod pričakovanji. Na osmih tekmah v vseh tekmovanjih so dosegli le dve zmagi.

Košarkarji Cedevite Olimpije so morali priznati premoč zasedbi Le Mansa.
Košarkarji Cedevite Olimpije so morali priznati premoč zasedbi Le Mansa.
FOTO: Damjan Žibert

V evropskem pokalu so bili blizu zmage le v prvem krogu v Burgosu, preostale tri tekme pa so gladko izgubili. Danes so bili proti ekipi, ki je imela v uvodnih treh krogih le eno zmago, brez realnih možnosti za uspeh.

Skok so izgubili z 29:46, iz 28 poskusov za tri točke so zadeli le 5 metov (17,9%), zgolj štirje igralci pa so dosegli deset ali več točk. Matthew Hurt jih je zbral 12, Jordan Gainey pa 11.

Cedevita Olimpije bo v soboto v ligi Aba gostila Budućnost, naslednja tekma v evropskem pokalu pa jo čaka prihodnjo sredo v Solunu pri Arisu.

Evropski pokal, skupina A, 4. krog, izid:

Cedevita Olimpija - Le Mans 66:84 (16:22, 22:21, 14:28, 14:13)

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