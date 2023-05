Cedevita Olimpija brez pravih možnosti v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije so na prvi tekmi v dodobra napolnjeni Štark Areni proti Partizanu dobro skakali, a slabše zadevali. Čeprav so dvoboj dobro odprli, so domači hitro prišli do dvomestne razlike in nato predvsem ob koncu druge in tretje četrtine ustavili nastavke morebitnih preobratov gostov.

Ljubljančani so dobro začeli in povedli s 6:2, nato pa so sledile minute Partizana, ki je z delnim izidom 9:0 povedel za pet. Do konca četrtine je nato sledil še niz 7:0 za +10 po prvih desetih minutah. Beograjčani tudi v nadaljevanju niso popuščali in ohranjali prednost, goste pa je dodatno spodrezala trojka Jamesa Nunnallyja in osebna napaka Mirka Mulalića. Sledila je še tehnična napaka in hitro Partizanovo vodstvo za 15 točk. Na odmor so domači šli še s točko prednosti več.

V tretjem delu so gosti rezali v zaostanek, po novi nešportni napaki pa je Partizan hitro naskok povišal na 18 točk. S takšno prednostjo je odšel tudi na odmor. V zadnjem delu presenečenj ni bilo, saj so domači brez težav tekmo pripeljali do konca.

Pri Cedeviti Olimpiji je pešal predvsem met za tri točke. Tega so po prvem polčasu (2:17) le malenkost popravili na 8:38 oziroma 21 odstotkov. V oči bode tudi podatek, da je bil skok prepričljivo na strani Ljubljančanov (50:28). Od 50 jih je bilo kar 27 v napadu, a iz drugih in tudi tretjih priložnosti niso prišli do večjega števila točk.

Najboljši strelec dvoboja je bil Partizanov James Nunnally z 18 točkami, pri Cedeviti Olimpiji pa jih je 13 dosegel Jogi Ferrell. Alen Omić je šestim točkam dodal 17 skokov.

Liga ABA, polfinale, prva tekma, izid:

Partizan - Cedevita Olimpija 85:70