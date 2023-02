Cedevita Olimpija brez večjih težav do svoje 22. pokalne lovorike

Košarkarji Cedevite Olimpije so dvaindvajsetič postali zmagovalci pokala Spar. V finalu zaključnega turnirja v Mariboru so premagali Helios Suns z 81:70. Najkoristnejši igralec (MVP) zaključnega turnirja je bil Alen Omić.

Ljubljančani so osvojili drugo lovoriko v tej sezoni po slovenskem superpokalu, hkrati pa so ubranili lanski naslov. Tako septembra v superpokalu kot lani na Kodeljevem so bili boljši od Domžalčanov, ki po šestem nastopu v finalu pokala ostajajo pri enem naslovu iz leta 2007. V vseh petih finalih so morali priznati premoč Olimpiji. Za Olimpijo je to 54. naslov v petih različnih tekmovanjih od leta 1991. Največ imajo prav pokalnih naslovov, devetnajstkrat so bili državni prvaki, 11-krat zmagovalci superpokala, v klubskih vitrinah pa imajo tudi lovoriki za prvaka evropskega pokala (1994) in lige Aba (2002).