Cedevita Olimpija poražena (tudi) v tesni končnici v Podgorici

Košarkarji ljubljanske zasedbe so doživeli še en boleč tesen poraz proti ekipi z vrha regionalnega tekmovanja. Potem ko so v začetku tedna v domači dvorani z 82:83 klonili proti Crveni zvezdi, so danes na gostovanju v Podgorici po tesni in napeti končnici morali priznati premoč še Budućnosti, razlika pa je bila dve točki.

Po izenačenem prvem delu tekme so si domači v drugi četrtini prvič priigrali nekaj več točk naskoka. A je ta skopnel do konca tretje četrtine, ko je Jacob Pullen s trojko izenačil na 70:70.