Cedevita Olimpija proti Bursasporju lovi tretjo zmago v Eurocupu

Olimpija se je Burso odpravila v odlični formi. Ljubljančani so zmagali na zadnjih osmih zaporednih tekmah v regionalni ligi ABA. V tem času je Ljubljana v Eurocupu dosegala bolj povprečne rezultate, saj so zmaji na zadnjih petih tekmah zmagali dvakrat. Karlo Matković zaradi poškodbe ni bil nared za spopad v Turčiji proti domačinu Bursasporju, ki je v srečanje vstopil v veliko boljšem položaju od gostov, saj so Turki ob petih zmagah in štirih porazih na devetih tekmah skupine pred tekmo zasedali peto mesto v skupini. Ljubljančani so ob zgolj dveh zmagah in sedmih porazih zasedali zadnje mesto.

Po dveh minutah igre je bilo jasno zakaj je stanje v skupini bilo tako kakršno je bilo pred tekmo, saj so domačini hitro povedli 10:2. Po šestih minutah prve četrtine je bil izid že 20:7. Za to je bila kriva predvsem zelo agresivna igra domačih v obrambi, z osmimi točkami v tem delu igre pa je briljiral predvsem ameriški center David Dudzinski. Trener Olimpije Jurica Golemac v začetku tekme za razigrane nasprotnike ni našel pravega odgovora in tri minute pred koncem prve četrtine so domači vodili že 26:10. Ob koncu prvih desetih minut so domači navijači glasno navijali ob izidu 30:15.

V drugi četrtini se je ameriški organizator igre pri Olimpiji Yogi Ferrell po bledi predstavi v prvi četrtini (2 točki) vendarle zbudil in s tremi trojkami Ljubljančane približal na devet točk zaostanka. Zmaji so bolj pritisnili v obrambi, v napadu pa je žoga med igralci krožila hitreje. A kratkemu prebujanju Ljubljančanov je sledilo novo obdobje prevlade domačih in izid ob polčasu je bil 55:41 in Olimpija je zrla v oči osmega poraza.