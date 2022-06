Cedevita Olimpija četrto sezono zapored v 7Days Eurocupu

V sezoni 2022/23 Evropskega pokala bo tekmovanje začelo 20 ekip iz 13 držav. V primerjavi z minulo sezono v njem ne bodo nastopali Virtus iz Bologne, ki je osvojil naslov prvaka in si tako priigral vstopnico v Evroligo, medtem ko sta srbski Partizan in španska Valencia dobila posebno povabilo za nastop v Evroligi v sezoni 2022/23.

Poleg Cedevite Olimpije bodo v Evropskem pokalu nastopali še Budućnost (Črna gora), Dolomiti Energia Trento (Italija), Frutti Extra Bursaspor (Turčija), Gran Canaria (Španija), Hamburg Towers (Nemčija), Hapoel Tel Aviv (Izrael), JL Bourg en Bresse (Francija), Joventut Badalona (Španija), Lietkabelis Panevezys (Litva), London Lions (Anglija), Pallacanestro Brescia (Italija), Paris Basketball (Francija), Prometey (Ukrajina), Promitheas Patras (Grčija), ratiopharm Ulm (Nemčija), Slask Wroclaw (Poljska), Turk Telekom (Turčija), U-BT Cluj Napoca (Romunija) in Umana Reyer (Italija). Nove ekipe v Evropskem pokalu v primerjavi z minulo sezono so Prometey, London Lions, Cluj Napoca, Paris Basketball, Hapoel Tel Aviv in Pallacanestro Brescia.

V Evroligi, najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini, bodo v sezoni 2022/23 nastopali Alba Berlin, Anadolu Efes Istanbul, Monaco, Armani Exchange Milano, Baskonia Vitoria Gasteiz, Crvena zvezda Beograd, Barcelona, Bayern München, Fenerbahče Istanbul, Asvel Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Pirej, Panathinaikos Atene, Partizan Beograd, Real Madrid, Valencia, Virtus Segafredo Bologna in Žalgiris Kaunas.