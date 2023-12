Olimpija v Tivoliju dobila prvo četrtino proti Ciboni *19:14

OGLAS

Po začetnem skoku, ki ga je dobil Karlo Matković je do prvega meta na tekmi prišel Jaka Blažič in zgrešil, prve točke na tekmi pa so nato pripadle gostom. Tomislav Buljan je bil ob Luki Ščuki uspešen pod košem. Po še drugem košu Buljana je Cibona hitro povedla z 0:4, nato pa je prve točke na tekmi za Zmaje zabeležil Justin Cobbs. Matković je izid poravnal na 4, in ob tem izsilil še prosti met za prvo vodstvo Olimpije na tekmi, ki pa ga ni izkoristil in gostom omogočil, da so prek hitrega protinapada Krešimirja Radovčića znova povedli. A vodstvo Zagrebčanov ni trajalo dolgo, saj je DJ Stewart s trojko poskrbel za prvo vodstvo Olimpije. Jakov Mustapić je uspešno izvedel polaganje in za 7:10, a je hitro odgovoril Blažič, ki je s s trojko izid poravnal na 10 in čas je bil za prvo minuto odmora na tekmi.

Po odmoru so se Zmaji razigrali in Stewart, Marković in Rok Radović so poskrbeli za delni izid 6:0 in gostujočega trenerja Dina Repešo prisilili v prvo minuto odmora za goste. Po odmoru je prv točke na tekmi dosegel najboljši strelec Cibone v ligi Aba Aleksandar Aranitović, nato pa se je prvič med strelce vpisal še Ivan Majcunić. A Cobbs in Shawn Jones sta poskrbela, da se je prva četrtina končala z 19:14 v prid Olimpije.

V drugo četrtino pa so dobro vstopili gostje, ki so tako kot Olimpija v prvi, z delnim izidom 0:8 prevzeli vodstvo. Domagoj Proleta in Ivan Perasović sta zadela trojki, Matej Bošnjak pa je bil uspešen pri metu za dve točki. Na 22:22 pa je s trojko in zanj prvimi točkami na tekmi poskrbel mladi Gregor Glas, ki je po košu Prolete nato izenačil še na 24:24. V prvih minutah na parketu je bil uspešen izza črte za tri točke še Nikola Radičević in Olimpija je znova vodila. V nizu trojk so nato zadeli Alex Stein za Cibono in dvakrat zaporedoma Blažič, ki je bil tako na polovici druge četrtine pri devetih točkah in 75 odstotnem metu za tri točke. Najnevarnejši orožji ekip Blažič in Aranitović Pri Olimpiji najboljšo statistiko v regionalni ligi beleži Blažič, ki povprečno dosega 16,2 točke, 4,4 skoke in 2,4 podaje na tekmo v 29 minutah. Na zadnji regionalni tekmi proti Krki, ki jo je Olimpija dobila z 91:79, je 33-letni Jeseničan sicer prispeval 21 točk, najboljši strelec ljubljanskega moštva pa je bil Matković, ki je dal 23 točk. Najbolj učinkovit igralec Cibone v regionalni ligi je Aranitović, ki v povprečju dosega 15,4 točke, 4,5 skoke in 2,1 asistence na tekmo v 28 minutah, ki jih v povprečju prebije na parketu. Izkazal se je tudi na zadnji tekmi regionalnega tekmovanja z Igokeo, ko je v malo manj kot 30 minutah igralnega časa dosegel 21 točk in temu dodal štiri skoke. Zagrebška Cibona sicer v ligi Aba po 12 odigranih tekmah s 17 točkami zaseda 10. mesto, Olimpija pa je s štirimi točkami več četrta.

