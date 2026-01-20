Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Nostalgija v Tivoliju: zmaga Olimpije in zagotovljena končnica

Ljubljana, 20. 01. 2026 20.32 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
FOTOGALERIJA: Cedevita Olimpija - Cluj

Košarkarji Cedevite Olimpije ostajajo v igri za drugo mesto v skupini in s tem neposredno uvrstitev v četrtfinale evropskega pokala. Na zadnji domači tekmi rednega dela so v Tivoliju pred 3000 navijači premagali romunsko Cluj-Napoco s 86:80.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubljančani so vpisali jubilejno deseto zmago in se hkrati otresli tekmeca v boju za končnico. Cluj-Napoco so namreč premagali še drugič v tej sezoni, tako da imajo zdaj pred njo dve zmagi prednosti in boljše medsebojno razmerje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cedevita Olimpija bo zadnje tri tekme rednega dela igrala v gosteh. Naslednji teden jo čaka pot v Benetke, nato pa se bo srečala še s Hamburgom in poljskim Slaskom, ki nimata več možnosti za uvrstitev v končnico. Prvi dve mesti v skupini prinašata uvrstitev v četrtfinale, pozicije od tretjega do šestega mesta pa vodijo v razigravanje oziroma osmino finala.

Zvezdan Mitrović in Jaka Blažič
Zvezdan Mitrović in Jaka Blažič
FOTO: Eurocup

Cedevita Olimpija je najprej zapravila 16 točk prednosti (28:12), nato je nadoknadila 10 točk zaostanka (41:51), v zadnji četrtini pa je z odličnim skokom v napadu (na tekmi jih je zbrala kar 18) in izjemno predstavo Alekseja Nikolića spravila tekmeca na kolena, gledalce v Tivoliju pa na noge.

Cedevita Olimpija vs Cluj-Napoca
Cedevita Olimpija vs Cluj-Napoca
FOTO: Sofascore.com

Nikolić je v zadnji četrtini dosegel 13 točk oziroma polovico vseh točk Cedevite Olimpije v zadnjih desetih minutah, ključno vlogo pa je imel tudi DJ Stewart, ki je zbral 25 točk ob metu iz igre 9:12 (indeks 32).

Izid, evropski pokal, 15. krog:
Cedevita Olimpija - Cluj-Napoca 86:80 (24:12, 13:22, 23:25, 26:21)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka cedevita olimpija evropsaki pokal cluj

Lakersi bodo v noči na sredo gostovali v Denverju

Selektor Aleksandar Sekulić je ostal brez službe

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Ali je imel Valentino otroke?
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450